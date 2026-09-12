Кабель Godox DC10B 10м для M600Bi
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666642
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель питания
Габаритные размеры, см
23.5х20х6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х25х6
Вес, г.
100
Описание товара Кабель Godox DC10B 10м для M600Bi
Кабель Godox DC10B длиной 10 метров увеличивает расстояние между светодиодным осветителем Godox Knowled M600Bi и его выносным блоком управления.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Кабель Godox DC10B длиной 10 метров увеличивает расстояние между светодиодным осветителем Godox Knowled M600Bi и его выносным блоком управления.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Кабель Godox DC10B 10м для M600Bi - стоимость товара 8390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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