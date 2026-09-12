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Кабель Godox DC10A 10м для M600D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Godox DC10A 10м для M600D

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Кабель Godox DC10A 10м для M600D
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666641
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Кабель питания
Габаритные размеры, см
23.5х20х6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х6х4
Вес, г.
100

Описание товара Кабель Godox DC10A 10м для M600D

Кабель Godox DC10A длиной 10 метров увеличивает расстояние между светодиодным осветителем Godox Knowled M600D и его выносным блоком управления. Кабель Godox DC10A может заменить комплектный соединительный кабель и позволяет устанавливать осветители на большом удалении (высоких точках, труднодоступных местах и прочее) от блока управления

Отзывы о товаре Кабель Godox DC10A 10м для M600D




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Кабель питания
Габаритные размеры, см
23.5х20х6
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Godox DC10A длиной 10 метров увеличивает расстояние между светодиодным осветителем Godox Knowled M600D и его выносным блоком управления. Кабель Godox DC10A может заменить комплектный соединительный кабель и позволяет устанавливать осветители на большом удалении (высоких точках, труднодоступных местах и прочее) от блока управления
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Godox DC10A 10м для M600D - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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