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Кабель Accsoon XC-CAM-Multi для F-C01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Accsoon XC-CAM-Multi для F-C01

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Кабель Accsoon XC-CAM-Multi для F-C01 - фото 1
Кабель Accsoon XC-CAM-Multi для F-C01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Accsoon XC-CAM-Multi для F-C01 - фото 1
  • Кабель Accsoon XC-CAM-Multi для F-C01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666639
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Характеристики

Бренд
Accsoon
Тип товара
Кабель
Дополнительно
вес 17 г
Особенности
длина 0.35 м
Функции
USB Type-C - Micro-USB 2.0 Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х1
Вес, г.
100

Описание товара Кабель Accsoon XC-CAM-Multi для F-C01

Кабель Accsoon XC-CAM-Multi длиной 35 см позволяет подключать совместимую камеру Sony к порту управления камерой USB Type-C беспроводной системы фокусировки Accsoon F-C01 (Follow Focus).

Отзывы о товаре Кабель Accsoon XC-CAM-Multi для F-C01




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Accsoon
Тип товара
Кабель
Дополнительно
вес 17 г
Особенности
длина 0.35 м
Функции
USB Type-C - Micro-USB 2.0 Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Accsoon XC-CAM-Multi длиной 35 см позволяет подключать совместимую камеру Sony к порту управления камерой USB Type-C беспроводной системы фокусировки Accsoon F-C01 (Follow Focus).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Accsoon XC-CAM-Multi для F-C01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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