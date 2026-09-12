Кабель Accsoon XC-CAM-F для F-C01
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666638
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Дополнительно
вес 17 г
Особенности
длина 0.35 м
Функции
USB Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х1
Вес, г.
100
Описание товара Кабель Accsoon XC-CAM-F для F-C01
Кабель Accsoon XC-CAM- F длиной 35 см позволяет подключать совместимую камеру (Fujifilm, Canon, Pentax) к порту управления камерой USB Type-C беспроводной системы фокусировки Accsoon F-C01 (Follow Focus).
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Бренд
Тип товара
Кабель
Дополнительно
вес 17 г
Особенности
длина 0.35 м
Функции
USB Type-C
Страна производитель
Китай
Кабель Accsoon XC-CAM- F длиной 35 см позволяет подключать совместимую камеру (Fujifilm, Canon, Pentax) к порту управления камерой USB Type-C беспроводной системы фокусировки Accsoon F-C01 (Follow Focus).
Кабель Accsoon XC-CAM-F для F-C01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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