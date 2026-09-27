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Black Sabbath - Paranoid (coloured) (4099964007558) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Black Sabbath - Paranoid (coloured) (4099964007558) виниловая пластинка

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4099964007558, Black Sabbath, Paranoid (coloured) виниловая пластинка - фото 1
4099964007558, Black Sabbath, Paranoid (coloured) виниловая пластинка - фото 2
4099964007558, Black Sabbath, Paranoid (coloured) виниловая пластинка - фото 3
4099964007558, Black Sabbath, Paranoid (coloured) виниловая пластинка - фото 4
4099964007558, Black Sabbath, Paranoid (coloured) виниловая пластинка - фото 5
4099964007558, Black Sabbath, Paranoid (coloured) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Paranoid
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 4099964007558, Black Sabbath, Paranoid (coloured) виниловая пластинка - фото 1
  • 4099964007558, Black Sabbath, Paranoid (coloured) виниловая пластинка - фото 2
  • 4099964007558, Black Sabbath, Paranoid (coloured) виниловая пластинка - фото 3
  • 4099964007558, Black Sabbath, Paranoid (coloured) виниловая пластинка - фото 4
  • 4099964007558, Black Sabbath, Paranoid (coloured) виниловая пластинка - фото 5
  • 4099964007558, Black Sabbath, Paranoid (coloured) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664909
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Black Sabbath - Paranoid (coloured) (4099964007558) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964007558]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Paranoid
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
War Pigs / Luke's Wall, Paranoid, Planet Caravan, Iron Man, Electric Funeral, Hand Of Doom, Rat Salad, Jack The Stripper / Fairies Wear Boots
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Sabbath - Paranoid (coloured) (4099964007558) виниловая пластинка

Издание на виниле альбома Paranoid британской метал-группы Black Sabbath. Пластинка увидела свет в 1970 году — на родине она достигла первого места в чарте, а в США только 12-го. Заглавная песня с альбома была написана в последнюю минуту после просьбы лейбла о композиции для сингла. Black Sabbath - британская группа, считается прародителем музыкального стиля хэви-метал и оказавшая заметное влияние на развитие рок-музыки. Коллектив группы образовался в Великобритании в 1969 году. В оригинальный состав группы входили: вокалист - Джон "Оззи" Осборн, гитарист - Тонни Айомми, басист - Терри "Гизер" Батлер и барабанщик - Билл Уорд (Bill Ward). Альбомы группы становились платиновыми в США и неоднократно входили в первую десятку в английских чартах



Теги товара: Black Sabbath, Цветной винил

Отзывы о товаре Black Sabbath - Paranoid (coloured) (4099964007558) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964007558]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Paranoid
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
War Pigs / Luke's Wall, Paranoid, Planet Caravan, Iron Man, Electric Funeral, Hand Of Doom, Rat Salad, Jack The Stripper / Fairies Wear Boots
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Издание на виниле альбома Paranoid британской метал-группы Black Sabbath. Пластинка увидела свет в 1970 году — на родине она достигла первого места в чарте, а в США только 12-го. Заглавная песня с альбома была написана в последнюю минуту после просьбы лейбла о композиции для сингла. Black Sabbath - британская группа, считается прародителем музыкального стиля хэви-метал и оказавшая заметное влияние на развитие рок-музыки. Коллектив группы образовался в Великобритании в 1969 году. В оригинальный состав группы входили: вокалист - Джон "Оззи" Осборн, гитарист - Тонни Айомми, басист - Терри "Гизер" Батлер и барабанщик - Билл Уорд (Bill Ward). Альбомы группы становились платиновыми в США и неоднократно входили в первую десятку в английских чартах


Теги товара: Black Sabbath, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Sabbath - Paranoid (coloured) (4099964007558) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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