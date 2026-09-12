Электрическая плита, индукционная BQ-HP121SS Серый
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Характеристики
Описание товара Электрическая плита, индукционная BQ-HP121SS Серый
Электрическая плита BQ представляет собой современное сочетание стиля и эффективности. Этот компактный и лёгкий прибор весом всего 2,3 кг идеально подходит для использования как дома, так и в условиях ограниченного пространства, например, на даче или в небольшой кухне. Мощная плита с максимальной мощностью 2400 Вт обеспечивает быстрое и равномерное нагревание, что значительно сокращает время приготовления пищи. Благодаря одной индукционной конфорке, вы сможете готовить блюда с высокой точностью и минимальной потерей энергии, что делает этот прибор отличным выбором для тех, кто ценит как качество, так и экономичность. Элегантный серебристый цвет придаёт плите современный и стильный вид, который легко впишется в любой интерьер. Управление прибором осуществляется при помощи сенсорной панели, что обеспечивает простоту и удобство в использовании. К тому же, стеклокерамическое покрытие панели и конфорок не только эстетично смотрится, но и легко очищается, что значительно упрощает уход за прибором. Бренд BQ гарантирует высокое качество и надёжность, предлагая своим клиентам продукцию, соответствующую современным стандартам. Выбирая плиту электрическую BQ, вы получаете не только функциональное кухонное устройство, но и стильный элемент вашего кухонного пространства.
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Теги товара: сенсорные, одноконфорочные, стеклокерамические, сенсорные одноконфорочные
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, 2 квт, без духовки
Теги товара: сенсорные, одноконфорочные, стеклокерамические, сенсорные одноконфорочные
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