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Электрическая плита, индукционная BQ-HP121SS Серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая плита, индукционная BQ-HP121SS Серый

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Электрическая плита, индукционная BQ-HP121SS Серый - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
2400
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
серебристый
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
20 см
Индукция
да
Управление
сенсорное
  • Электрическая плита, индукционная BQ-HP121SS Серый - фото 1
  • Электрическая плита, индукционная BQ-HP121SS Серый - фото 2
  • Электрическая плита, индукционная BQ-HP121SS Серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664553
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
2400
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
серебристый
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
20 см
Индукция
да
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х34х10
Вес, кг.
2.25

Описание товара Электрическая плита, индукционная BQ-HP121SS Серый

Электрическая плита BQ представляет собой современное сочетание стиля и эффективности. Этот компактный и лёгкий прибор весом всего 2,3 кг идеально подходит для использования как дома, так и в условиях ограниченного пространства, например, на даче или в небольшой кухне. Мощная плита с максимальной мощностью 2400 Вт обеспечивает быстрое и равномерное нагревание, что значительно сокращает время приготовления пищи. Благодаря одной индукционной конфорке, вы сможете готовить блюда с высокой точностью и минимальной потерей энергии, что делает этот прибор отличным выбором для тех, кто ценит как качество, так и экономичность. Элегантный серебристый цвет придаёт плите современный и стильный вид, который легко впишется в любой интерьер. Управление прибором осуществляется при помощи сенсорной панели, что обеспечивает простоту и удобство в использовании. К тому же, стеклокерамическое покрытие панели и конфорок не только эстетично смотрится, но и легко очищается, что значительно упрощает уход за прибором. Бренд BQ гарантирует высокое качество и надёжность, предлагая своим клиентам продукцию, соответствующую современным стандартам. Выбирая плиту электрическую BQ, вы получаете не только функциональное кухонное устройство, но и стильный элемент вашего кухонного пространства.

Отзывы о товаре Электрическая плита, индукционная BQ-HP121SS Серый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
2400
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
серебристый
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
20 см
Индукция
да
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая плита BQ представляет собой современное сочетание стиля и эффективности. Этот компактный и лёгкий прибор весом всего 2,3 кг идеально подходит для использования как дома, так и в условиях ограниченного пространства, например, на даче или в небольшой кухне. Мощная плита с максимальной мощностью 2400 Вт обеспечивает быстрое и равномерное нагревание, что значительно сокращает время приготовления пищи. Благодаря одной индукционной конфорке, вы сможете готовить блюда с высокой точностью и минимальной потерей энергии, что делает этот прибор отличным выбором для тех, кто ценит как качество, так и экономичность. Элегантный серебристый цвет придаёт плите современный и стильный вид, который легко впишется в любой интерьер. Управление прибором осуществляется при помощи сенсорной панели, что обеспечивает простоту и удобство в использовании. К тому же, стеклокерамическое покрытие панели и конфорок не только эстетично смотрится, но и легко очищается, что значительно упрощает уход за прибором. Бренд BQ гарантирует высокое качество и надёжность, предлагая своим клиентам продукцию, соответствующую современным стандартам. Выбирая плиту электрическую BQ, вы получаете не только функциональное кухонное устройство, но и стильный элемент вашего кухонного пространства.
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Доставка
Отзывы


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