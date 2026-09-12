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Игра "Цветомино" арт.8575 /16 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра "Цветомино" арт.8575 /16

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Игра &quot;Цветомино&quot; арт.8575 /16 - фото 1
Игра &quot;Цветомино&quot; арт.8575 /16 - фото 2
Игра &quot;Цветомино&quot; арт.8575 /16 - фото 3
Игра &quot;Цветомино&quot; арт.8575 /16 - фото 4
Игра &quot;Цветомино&quot; арт.8575 /16 - фото 5
Игра &quot;Цветомино&quot; арт.8575 /16 - фото 6
Игра &quot;Цветомино&quot; арт.8575 /16 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
головоломка-пазл
Возраст от
5 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 8
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
10-20 минут.
Материал
бумага, дерево, древесные материалы
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  • Игра &quot;Цветомино&quot; арт.8575 /16 - фото 2
  • Игра &quot;Цветомино&quot; арт.8575 /16 - фото 3
  • Игра &quot;Цветомино&quot; арт.8575 /16 - фото 4
  • Игра &quot;Цветомино&quot; арт.8575 /16 - фото 5
  • Игра &quot;Цветомино&quot; арт.8575 /16 - фото 6
  • Игра &quot;Цветомино&quot; арт.8575 /16 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664134
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
головоломка-пазл
Возраст от
5 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 8
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
10-20 минут.
Комплектация
134 деревянные фишки толщиной 3мм, инструкция
Материал
бумага, дерево, древесные материалы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х4
Вес, г.
530

Описание товара Игра "Цветомино" арт.8575 /16

Настольная игра позволит весело и интересно провести совместный досуг с друзьями и в кругу семьи. Красочные элементы привлекут внимание ребенка. Суть игры: игра по принципу домино. Нужно соединять фишки одинаковыми по цвету секторами, встречая на пути маленькие сложности и приятные бонусы. Количество игроков: 2-8 человек. Время партии - 20 минут. Оригинальная игра поможет с пользой провести время. Настольная игра направлена на развитие логического мышления, коммуникативных навыков, умения манипулировать мелкими предметами. Все элементы игры выполнены из качественных и прочных материалов, окрашенных безопасными нетоксичными красками, устойчивых к износу и выгоранию. Более подробные правила в инструкции.

Отзывы о товаре Игра "Цветомино" арт.8575 /16




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
головоломка-пазл
Возраст от
5 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 8
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
10-20 минут.
Комплектация
134 деревянные фишки толщиной 3мм, инструкция
Материал
бумага, дерево, древесные материалы
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная игра позволит весело и интересно провести совместный досуг с друзьями и в кругу семьи. Красочные элементы привлекут внимание ребенка. Суть игры: игра по принципу домино. Нужно соединять фишки одинаковыми по цвету секторами, встречая на пути маленькие сложности и приятные бонусы. Количество игроков: 2-8 человек. Время партии - 20 минут. Оригинальная игра поможет с пользой провести время. Настольная игра направлена на развитие логического мышления, коммуникативных навыков, умения манипулировать мелкими предметами. Все элементы игры выполнены из качественных и прочных материалов, окрашенных безопасными нетоксичными красками, устойчивых к износу и выгоранию. Более подробные правила в инструкции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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