Игра "Цветомино" арт.8575 /16

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Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
головоломка-пазл
Возраст от
5 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 8
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
10-20 минут.
Материал
бумага, дерево, древесные материалы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664134
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Настольная игра позволит весело и интересно провести совместный досуг с друзьями и в кругу семьи. Красочные элементы привлекут внимание ребенка. Суть игры: игра по принципу домино. Нужно соединять фишки одинаковыми по цвету секторами, встречая на пути маленькие сложности и приятные бонусы. Количество игроков: 2-8 человек. Время партии - 20 минут. Оригинальная игра поможет с пользой провести время. Настольная игра направлена на развитие логического мышления, коммуникативных навыков, умения манипулировать мелкими предметами. Все элементы игры выполнены из качественных и прочных материалов, окрашенных безопасными нетоксичными красками, устойчивых к износу и выгоранию. Более подробные правила в инструкции.
Настольная игра позволит весело и интересно провести совместный досуг с друзьями и в кругу семьи. Красочные элементы привлекут внимание ребенка. Суть игры: игра по принципу домино. Нужно соединять фишки одинаковыми по цвету секторами, встречая на пути маленькие сложности и приятные бонусы. Количество игроков: 2-8 человек. Время партии - 20 минут. Оригинальная игра поможет с пользой провести время. Настольная игра направлена на развитие логического мышления, коммуникативных навыков, умения манипулировать мелкими предметами. Все элементы игры выполнены из качественных и прочных материалов, окрашенных безопасными нетоксичными красками, устойчивых к износу и выгоранию. Более подробные правила в инструкции.
Игра "Цветомино" арт.8575 /16 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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