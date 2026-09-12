Игра "Сокровища гномов" арт.8622 /9
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Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
бродилеа
Возраст от
5 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Дорожная
нет
Материал
древесно-полимерного материала
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664133
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
бродилеа
Возраст от
5 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Дорожная
нет
Комплектация
84 деревянных тайла пещеры, 1 деревянный Центральный тайл с горой сокровищ, 16 деревянных фигурок гномов,1 деревянная фигурка дракона
Материал
древесно-полимерного материала
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х5
Вес, г.
690
Описание товара Игра "Сокровища гномов" арт.8622 /9
Хотите почувствовать себя искателем приключений в поисках сокровищ? Тогда вперёд! Отважные команды гномов уже готовы отправиться в путь полный опасностей и сюрпризов под вашим руководством. С каждым ходом сокровищ остаётся все меньше и меньше, рассчитывайте свои ходы,собирайте как можно больше драгоценных камней и отрезайте пути движения противнику. Но будьте осторожны, не пробудите хозяина пещеры – злого дракона! Победит тот, чья команда гномов соберёт больше всех сокровищ.
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Бренд
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
бродилеа
Возраст от
5 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Дорожная
нет
Комплектация
84 деревянных тайла пещеры, 1 деревянный Центральный тайл с горой сокровищ, 16 деревянных фигурок гномов,1 деревянная фигурка дракона
Материал
древесно-полимерного материала
Страна производитель
Китай
Хотите почувствовать себя искателем приключений в поисках сокровищ? Тогда вперёд! Отважные команды гномов уже готовы отправиться в путь полный опасностей и сюрпризов под вашим руководством. С каждым ходом сокровищ остаётся все меньше и меньше, рассчитывайте свои ходы,собирайте как можно больше драгоценных камней и отрезайте пути движения противнику. Но будьте осторожны, не пробудите хозяина пещеры – злого дракона! Победит тот, чья команда гномов соберёт больше всех сокровищ.
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