Игра "Ловкие воришки" (дерево) арт.8631 /8
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
развивающая, семейная, Головоломки и логические
Возраст от
3 года
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
30 минут
Материал
дерево, картон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664130
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
развивающая, семейная, Головоломки и логические
Возраст от
3 года
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
30 минут
Комплектация
Тайлы пещеры - 84 шт. Центральный тайл с горой сокровищ - 1 шт. Гномы - 16 шт. По 4 гнома каждого цвета Дракон - 1
Материал
дерево, картон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х5
Вес, кг.
1.07
Описание товара Игра "Ловкие воришки" (дерево) арт.8631 /8
Настольная игра «Ловкие воришки» — это вторая игра в серии «Catch&carry».
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Бренд
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
развивающая, семейная, Головоломки и логические
Возраст от
3 года
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
30 минут
Комплектация
Тайлы пещеры - 84 шт. Центральный тайл с горой сокровищ - 1 шт. Гномы - 16 шт. По 4 гнома каждого цвета Дракон - 1
Материал
дерево, картон
Страна производитель
Китай
Настольная игра «Ловкие воришки» — это вторая игра в серии «Catch&carry».
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