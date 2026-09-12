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Игра "Ловкие воришки" (дерево) арт.8631 /8 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра "Ловкие воришки" (дерево) арт.8631 /8

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Игра &quot;Ловкие воришки&quot; (дерево) арт.8631 /8 - фото 1
Игра &quot;Ловкие воришки&quot; (дерево) арт.8631 /8 - фото 2
Игра &quot;Ловкие воришки&quot; (дерево) арт.8631 /8 - фото 3
Игра &quot;Ловкие воришки&quot; (дерево) арт.8631 /8 - фото 4
Игра &quot;Ловкие воришки&quot; (дерево) арт.8631 /8 - фото 5
Игра &quot;Ловкие воришки&quot; (дерево) арт.8631 /8 - фото 6
Игра &quot;Ловкие воришки&quot; (дерево) арт.8631 /8 - фото 7
Игра &quot;Ловкие воришки&quot; (дерево) арт.8631 /8 - фото 8
Игра &quot;Ловкие воришки&quot; (дерево) арт.8631 /8 - фото 9
Игра &quot;Ловкие воришки&quot; (дерево) арт.8631 /8 - фото 10
Игра &quot;Ловкие воришки&quot; (дерево) арт.8631 /8 - фото 11
Игра &quot;Ловкие воришки&quot; (дерево) арт.8631 /8 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
развивающая, семейная, Головоломки и логические
Возраст от
3 года
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
30 минут
Материал
дерево, картон
  • Игра &quot;Ловкие воришки&quot; (дерево) арт.8631 /8 - фото 1
  • Игра &quot;Ловкие воришки&quot; (дерево) арт.8631 /8 - фото 2
  • Игра &quot;Ловкие воришки&quot; (дерево) арт.8631 /8 - фото 3
  • Игра &quot;Ловкие воришки&quot; (дерево) арт.8631 /8 - фото 4
  • Игра &quot;Ловкие воришки&quot; (дерево) арт.8631 /8 - фото 5
  • Игра &quot;Ловкие воришки&quot; (дерево) арт.8631 /8 - фото 6
  • Игра &quot;Ловкие воришки&quot; (дерево) арт.8631 /8 - фото 7
  • Игра &quot;Ловкие воришки&quot; (дерево) арт.8631 /8 - фото 8
  • Игра &quot;Ловкие воришки&quot; (дерево) арт.8631 /8 - фото 9
  • Игра &quot;Ловкие воришки&quot; (дерево) арт.8631 /8 - фото 10
  • Игра &quot;Ловкие воришки&quot; (дерево) арт.8631 /8 - фото 11
  • Игра &quot;Ловкие воришки&quot; (дерево) арт.8631 /8 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664130
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
развивающая, семейная, Головоломки и логические
Возраст от
3 года
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
30 минут
Комплектация
Тайлы пещеры - 84 шт. Центральный тайл с горой сокровищ - 1 шт. Гномы - 16 шт. По 4 гнома каждого цвета Дракон - 1
Материал
дерево, картон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х5
Вес, кг.
1.07

Описание товара Игра "Ловкие воришки" (дерево) арт.8631 /8

Настольная игра «Ловкие воришки» — это вторая игра в серии «Catch&carry».

Отзывы о товаре Игра "Ловкие воришки" (дерево) арт.8631 /8




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
развивающая, семейная, Головоломки и логические
Возраст от
3 года
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
30 минут
Комплектация
Тайлы пещеры - 84 шт. Центральный тайл с горой сокровищ - 1 шт. Гномы - 16 шт. По 4 гнома каждого цвета Дракон - 1
Материал
дерево, картон
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная игра «Ловкие воришки» — это вторая игра в серии «Catch&carry».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игра "Ловкие воришки" (дерево) арт.8631 /8 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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