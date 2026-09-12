Двухслойный смарт-пазл "Грибники" арт.8154
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664078
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пазлы
Вид пазла
пазл
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
магнитный, двухслойный, рамка-вкладыш
Количество деталей
9 шт.
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х1
Вес, г.
120
Описание товара Двухслойный смарт-пазл "Грибники" арт.8154
Пазл Нескучные игры Грибники 8154 способствует воспитанию у ребенка усидчивости, терпения и аккуратности. Выполен из качественных материалов, использованные красители безвредны для ребенка.
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Бренд
Тип товара
Пазлы
Вид пазла
пазл
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
магнитный, двухслойный, рамка-вкладыш
Количество деталей
9 шт.
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Пазл Нескучные игры Грибники 8154 способствует воспитанию у ребенка усидчивости, терпения и аккуратности. Выполен из качественных материалов, использованные красители безвредны для ребенка.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Двухслойный смарт-пазл "Грибники" арт.8154 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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