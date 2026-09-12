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Гравюра классика большая "Лев и львенок" с эффектом золота купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гравюра классика большая "Лев и львенок" с эффектом золота

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Гравюра классика большая &quot;Лев и львенок&quot; с эффектом золота - фото 1
Гравюра классика большая &quot;Лев и львенок&quot; с эффектом золота - фото 2
Гравюра классика большая &quot;Лев и львенок&quot; с эффектом золота - фото 3
Гравюра классика большая &quot;Лев и львенок&quot; с эффектом золота - фото 4
Гравюра классика большая &quot;Лев и львенок&quot; с эффектом золота - фото 5
Гравюра классика большая &quot;Лев и львенок&quot; с эффектом золота - фото 6
Гравюра классика большая &quot;Лев и львенок&quot; с эффектом золота - фото 7
Гравюра классика большая &quot;Лев и львенок&quot; с эффектом золота - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для творчества
  • Гравюра классика большая &quot;Лев и львенок&quot; с эффектом золота - фото 1
  • Гравюра классика большая &quot;Лев и львенок&quot; с эффектом золота - фото 2
  • Гравюра классика большая &quot;Лев и львенок&quot; с эффектом золота - фото 3
  • Гравюра классика большая &quot;Лев и львенок&quot; с эффектом золота - фото 4
  • Гравюра классика большая &quot;Лев и львенок&quot; с эффектом золота - фото 5
  • Гравюра классика большая &quot;Лев и львенок&quot; с эффектом золота - фото 6
  • Гравюра классика большая &quot;Лев и львенок&quot; с эффектом золота - фото 7
  • Гравюра классика большая &quot;Лев и львенок&quot; с эффектом золота - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 662318
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Характеристики

Бренд
LORI.
Тип товара
Набор для творчества
Размеры в упаковке, см
28х22х1
Вес, г.
90

Описание товара Гравюра классика большая "Лев и львенок" с эффектом золота

Набор для творчества Lori Гравюра классика большая Лев и львенок с эффектом золота ГР-556 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Гравюра представляет собой многослойное панно, покрытое чёрной краской, на которое нанесён контур рисунка. Техника создания гравюры увлекательна и достаточно проста. Необходимо лишь взять штихель – особый скребок, входящий в состав набора, и процарапать рисунок гравюры. Работа с гравюрой развивает усидчивость, внимательность и образное мышление.

Отзывы о товаре Гравюра классика большая "Лев и львенок" с эффектом золота




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Характеристики
Бренд
LORI.
Тип товара
Набор для творчества
Описание
Набор для творчества Lori Гравюра классика большая Лев и львенок с эффектом золота ГР-556 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Гравюра представляет собой многослойное панно, покрытое чёрной краской, на которое нанесён контур рисунка. Техника создания гравюры увлекательна и достаточно проста. Необходимо лишь взять штихель – особый скребок, входящий в состав набора, и процарапать рисунок гравюры. Работа с гравюрой развивает усидчивость, внимательность и образное мышление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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