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Гравюра антистресс малая "Хитрая лиса" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гравюра антистресс малая "Хитрая лиса"

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Гравюра антистресс малая &quot;Хитрая лиса&quot; - фото 1
Гравюра антистресс малая &quot;Хитрая лиса&quot; - фото 2
Гравюра антистресс малая &quot;Хитрая лиса&quot; - фото 3
Гравюра антистресс малая &quot;Хитрая лиса&quot; - фото 4
Гравюра антистресс малая &quot;Хитрая лиса&quot; - фото 5
Гравюра антистресс малая &quot;Хитрая лиса&quot; - фото 6
Гравюра антистресс малая &quot;Хитрая лиса&quot; - фото 7
Гравюра антистресс малая &quot;Хитрая лиса&quot; - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для творчества
  • Гравюра антистресс малая &quot;Хитрая лиса&quot; - фото 1
  • Гравюра антистресс малая &quot;Хитрая лиса&quot; - фото 2
  • Гравюра антистресс малая &quot;Хитрая лиса&quot; - фото 3
  • Гравюра антистресс малая &quot;Хитрая лиса&quot; - фото 4
  • Гравюра антистресс малая &quot;Хитрая лиса&quot; - фото 5
  • Гравюра антистресс малая &quot;Хитрая лиса&quot; - фото 6
  • Гравюра антистресс малая &quot;Хитрая лиса&quot; - фото 7
  • Гравюра антистресс малая &quot;Хитрая лиса&quot; - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 662302
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Характеристики

Бренд
LORI.
Тип товара
Набор для творчества
Размеры в упаковке, см
23х14х1
Вес, г.
39

Описание товара Гравюра антистресс малая "Хитрая лиса"

Набор для творчества Lori Гравюра антистресс малая Хитрая лиса ГР-583 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Особенная коллекция гравюры в популярной технике «антистресс». Техника создания гравюры увлекательна и достаточно проста. Необходимо лишь взять штихель – особый скребок, входящий в состав набора, и процарапать рисунок гравюры. Работа с гравюрой развивает усидчивость, внимательность и образное мышление.

Отзывы о товаре Гравюра антистресс малая "Хитрая лиса"




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LORI.
Тип товара
Набор для творчества
Описание
Набор для творчества Lori Гравюра антистресс малая Хитрая лиса ГР-583 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Особенная коллекция гравюры в популярной технике «антистресс». Техника создания гравюры увлекательна и достаточно проста. Необходимо лишь взять штихель – особый скребок, входящий в состав набора, и процарапать рисунок гравюры. Работа с гравюрой развивает усидчивость, внимательность и образное мышление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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