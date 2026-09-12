Гравюра антистресс малая "Ловкая белочка"
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Характеристики
Тип товара
Набор для творчества
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662300
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
24х12х2
Вес, г.
47
Описание товара Гравюра антистресс малая "Ловкая белочка"
Набор для творчества Lori Гравюра антистресс малая Ловкая белочка ГР-584 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Особенная коллекция гравюры в популярной технике «антистресс». Техника создания гравюры увлекательна и достаточно проста. Необходимо лишь взять штихель – особый скребок, входящий в состав набора, и процарапать рисунок гравюры. Работа с гравюрой развивает усидчивость, внимательность и образное мышление.
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Набор для творчества Lori Гравюра антистресс малая Ловкая белочка ГР-584 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Особенная коллекция гравюры в популярной технике «антистресс». Техника создания гравюры увлекательна и достаточно проста. Необходимо лишь взять штихель – особый скребок, входящий в состав набора, и процарапать рисунок гравюры. Работа с гравюрой развивает усидчивость, внимательность и образное мышление.
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