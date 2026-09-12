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Головоломка VIGA "Соедини противоположности" 24 элемента в коробе купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Головоломка VIGA "Соедини противоположности" 24 элемента в коробе

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Головоломка VIGA &quot;Соедини противоположности&quot; 24 элемента в коробе - фото 1
Головоломка VIGA &quot;Соедини противоположности&quot; 24 элемента в коробе - фото 2
Головоломка VIGA &quot;Соедини противоположности&quot; 24 элемента в коробе - фото 3
Головоломка VIGA &quot;Соедини противоположности&quot; 24 элемента в коробе - фото 4
Головоломка VIGA &quot;Соедини противоположности&quot; 24 элемента в коробе - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головоломка
  • Головоломка VIGA &quot;Соедини противоположности&quot; 24 элемента в коробе - фото 1
  • Головоломка VIGA &quot;Соедини противоположности&quot; 24 элемента в коробе - фото 2
  • Головоломка VIGA &quot;Соедини противоположности&quot; 24 элемента в коробе - фото 3
  • Головоломка VIGA &quot;Соедини противоположности&quot; 24 элемента в коробе - фото 4
  • Головоломка VIGA &quot;Соедини противоположности&quot; 24 элемента в коробе - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 662244
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Головоломка
Возраст
от 1.5 лет
Комплектация
24 элемента, упаковка
Материал
дерево
Страна бренда
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х5
Вес, г.
217

Описание товара Головоломка VIGA "Соедини противоположности" 24 элемента в коробе

Головоломка VIGA Соедини противоположности 44674 надолго увлечет ребенка и оторвет от вездесущих гаджетов. Головоломка содержит 24 цветных элемента, из которых можно составить 12 пар. Благодаря игре с головоломкой малыши будут развивать логическое мышление, мелкую моторику, словарный запас и научатся сопоставлять и обнаруживать противоположности. Головоломка предназначена для детей от 18 месяцев. В наборе 24 элемента с картинками, для формирования 12 пар противоположностей. Игрушка выполнена из натурального экологически чистого материала, каждый элемент тщательно отшлифован, не имеет острых углов.

Отзывы о товаре Головоломка VIGA "Соедини противоположности" 24 элемента в коробе




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Головоломка
Возраст
от 1.5 лет
Комплектация
24 элемента, упаковка
Материал
дерево
Страна бренда
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Головоломка VIGA Соедини противоположности 44674 надолго увлечет ребенка и оторвет от вездесущих гаджетов. Головоломка содержит 24 цветных элемента, из которых можно составить 12 пар. Благодаря игре с головоломкой малыши будут развивать логическое мышление, мелкую моторику, словарный запас и научатся сопоставлять и обнаруживать противоположности. Головоломка предназначена для детей от 18 месяцев. В наборе 24 элемента с картинками, для формирования 12 пар противоположностей. Игрушка выполнена из натурального экологически чистого материала, каждый элемент тщательно отшлифован, не имеет острых углов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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