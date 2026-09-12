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Анастасия Осень 4 Весна кукла 42 см пластмассовая озвученная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Анастасия Осень 4 Весна кукла 42 см пластмассовая озвученная

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Анастасия Осень 4 Весна кукла 42 см пластмассовая озвученная - фото 1
Анастасия Осень 4 Весна кукла 42 см пластмассовая озвученная - фото 2
Анастасия Осень 4 Весна кукла 42 см пластмассовая озвученная - фото 3
Анастасия Осень 4 Весна кукла 42 см пластмассовая озвученная - фото 4
Анастасия Осень 4 Весна кукла 42 см пластмассовая озвученная - фото 5
Анастасия Осень 4 Весна кукла 42 см пластмассовая озвученная - фото 6
Анастасия Осень 4 Весна кукла 42 см пластмассовая озвученная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
  • Анастасия Осень 4 Весна кукла 42 см пластмассовая озвученная - фото 1
  • Анастасия Осень 4 Весна кукла 42 см пластмассовая озвученная - фото 2
  • Анастасия Осень 4 Весна кукла 42 см пластмассовая озвученная - фото 3
  • Анастасия Осень 4 Весна кукла 42 см пластмассовая озвученная - фото 4
  • Анастасия Осень 4 Весна кукла 42 см пластмассовая озвученная - фото 5
  • Анастасия Осень 4 Весна кукла 42 см пластмассовая озвученная - фото 6
  • Анастасия Осень 4 Весна кукла 42 см пластмассовая озвученная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 662018
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х21х13
Вес, кг.
1.08

Описание товара Анастасия Осень 4 Весна кукла 42 см пластмассовая озвученная

Игрушка бренда Весна Анастасия Осень 4 озвученная В4067/О понравится любой девочке. Кукла Анастасия в современном образе со светлыми волнистыми волосами. Её модный стиль придётся по душе детям. Она дополнит игровой процесс, станет подругой и незаменимой игрушкой для ребёнка. В комплект одежды входит: футболка с термоаппликацией, пышная юбка, куртка из искусственной кожи с ремешком, трусики и кроссовки. Элементы костюма легко снимаются и надеваются. Игра с куклой погрузит ребёнка в мир сюжетно-ролевых игр, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение. Рост куклы — 42 см. Кукла озвучена, говорит до 8 фраз. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки, переодевать. Цвет глаз с пушистыми ресницами может варьироваться. Волосы из качественного нейлона прошиты по всей голове, поэтому очень похожи на настоящие. Можно менять образ куклы и завивать, расчёсывать, укладывать их в разные причёски. Игрушка станет верным спутником ребёнка в увлекательных путешествиях!

Отзывы о товаре Анастасия Осень 4 Весна кукла 42 см пластмассовая озвученная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка бренда Весна Анастасия Осень 4 озвученная В4067/О понравится любой девочке. Кукла Анастасия в современном образе со светлыми волнистыми волосами. Её модный стиль придётся по душе детям. Она дополнит игровой процесс, станет подругой и незаменимой игрушкой для ребёнка. В комплект одежды входит: футболка с термоаппликацией, пышная юбка, куртка из искусственной кожи с ремешком, трусики и кроссовки. Элементы костюма легко снимаются и надеваются. Игра с куклой погрузит ребёнка в мир сюжетно-ролевых игр, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение. Рост куклы — 42 см. Кукла озвучена, говорит до 8 фраз. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки, переодевать. Цвет глаз с пушистыми ресницами может варьироваться. Волосы из качественного нейлона прошиты по всей голове, поэтому очень похожи на настоящие. Можно менять образ куклы и завивать, расчёсывать, укладывать их в разные причёски. Игрушка станет верным спутником ребёнка в увлекательных путешествиях!
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Отзывы


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