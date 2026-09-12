Светильник-раскраска Lori 3D Art "Дракончик"
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Характеристики
Тип товара
Набор для творчества
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661904
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор для творчества
Тип товара
набор для рисования/раскраска
Материал
пенополиуритан
Комплектация
светильник, краски, светодиодная свеча, инструкция, упаковка
Особенности
размер - 12x10x10
Дополнительно
8 цветов
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
13х11х11
Вес, г.
383
Описание товара Светильник-раскраска Lori 3D Art "Дракончик"
Набор для творчества Lori Светильник-раскраска Дракончик ИС-002 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Светильник выполнен из уникального материала — пенополиуритана, который отличается легкостью и высокой прочностью, поэтому прослужит долгое время. Необходимо расписать заготовку акриловыми красками, а затем поместить внутрь небольшой светильник — и игрушка будет красиво сиять.
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Бренд
Тип товара
Набор для творчества
Тип товара
набор для рисования/раскраска
Материал
пенополиуритан
Комплектация
светильник, краски, светодиодная свеча, инструкция, упаковка
Особенности
размер - 12x10x10
Дополнительно
8 цветов
Страна производитель
Россия
Набор для творчества Lori Светильник-раскраска Дракончик ИС-002 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Светильник выполнен из уникального материала — пенополиуритана, который отличается легкостью и высокой прочностью, поэтому прослужит долгое время. Необходимо расписать заготовку акриловыми красками, а затем поместить внутрь небольшой светильник — и игрушка будет красиво сиять.
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