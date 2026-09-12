Игрушка-раскраска Lori 3D Art "Забавный снеговик"
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Характеристики
Тип товара
Набор для творчества
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661870
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор для творчества
Тип товара
игрушка раскраска
Материал
пенополиуритан
Комплектация
игрушка, акриловые краски 6 цветов, кисть, наждачная бумага
Особенности
объемная
Дополнительно
6 цветов
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
13х8х1
Вес, г.
73
Описание товара Игрушка-раскраска Lori 3D Art "Забавный снеговик"
Набор для творчества Lori Игрушка-раскраска Забавный снеговик ИР-019 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Набор предполагает роспись 3D-фигурки, выполненной из уникального материала — пенополиуритана. Благодаря свойствам материала фигурка получается очень легкой, малышу удобно будет держать ее в руках, и прочной, что обеспечит сохранность объемной раскраски.
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Бренд
Тип товара
Набор для творчества
Тип товара
игрушка раскраска
Материал
пенополиуритан
Комплектация
игрушка, акриловые краски 6 цветов, кисть, наждачная бумага
Особенности
объемная
Дополнительно
6 цветов
Страна производитель
Россия
Набор для творчества Lori Игрушка-раскраска Забавный снеговик ИР-019 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Набор предполагает роспись 3D-фигурки, выполненной из уникального материала — пенополиуритана. Благодаря свойствам материала фигурка получается очень легкой, малышу удобно будет держать ее в руках, и прочной, что обеспечит сохранность объемной раскраски.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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