Описание товара Ирригатор Kitfort КТ-2958-2 бело-фисташковый

Портативный ирригатор Kitfort КТ-2958 это простой и эффективный прибор для чистки полости рта. Тонкая и сильная струя воды не только вымывает остатки еды, налёт из межзубного пространства и пародонтальных карманов, но и массажирует дёсны. Начинать стоит с самого слабого режима Мягко и постепенно переходить на более сильные режимы по мере привыкания дёсен. При работе на корпусе светится индикатор выбранного режима. Ирригатор имеет автоматическое отключение после 2 мин непрерывной работы. В комплекте с ирригатором идут 3 классические струйные насадки. С их помощью можно очистить труднодоступные места во рту. На самих насадках есть цветные уплотнительные кольца, чтобы их не путать. Регулируете количество струй, захватывая б243, льшую площадь полости рта, чем струйной насадкой. На 1-ом режиме задействуется max количество струй, на 2-ом работает меньше отверстий, от чего давление струй выше. На 3м режиме насадка выдаёт 1 мощную струю воды. Заряжать ирригатор с помощью USB-шнура можно от компьютера, через блок питания или через внешний аккумулятор, если вы в дороге. Время полной зарядки составляет около 2-3 ч. Без подзарядки ирригатор работает в течение 20 минут. Шнур входит в комплект. Разборная конструкция. Резервуар для воды ёмкостью 200 мл съёмный. Его удобно наполнять водой и мыть после использования. На держателе насадки есть поворотный механизм, с помощью которого насадка крутится на 360. Ирригатор лёгкий и компактный. Его удобно брать с собой в отпуск, в деловую поездку или даже на работу. Это будет особенно полезно для людей, которые носят брекет-системы и вынуждены чистить зубы и полость рта после каждого приёма пищи. Стильный ирригатор КТ-2958, выполненный в 4 цветах, станет идеальным дополнением в комплексном уходе за здоровьем ваших зубов и дёсен. Используя специальные растворы, можно проводить профилактику кариеса, повышая эффективность лечения зубов и дёсен.