Многофункциональный инструмент DWE315-QS DeWalt
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Характеристики
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661350
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
47х17х8
Вес, кг.
2.4
Описание товара Многофункциональный инструмент DWE315-QS DeWalt
Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315 оснащен эргономичной прорезиненной ручкой и используется для осуществления следующих работ: шлифовка, резка, пиление и абразивная очистка. Данное изделие укомплектовано документацией пользователя и тремя насадками: для распила дерева (в т. ч. с гвоздями), для шлифования и для очистки поверхности от различных материалов (насадка-скребок). Также в комплекте поставляются сменные листы для шлифования (25 штук), ключ-шестигранник и переходник для присоединения к пылесосу. Инструмент имеет подсветку.
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Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315 оснащен эргономичной прорезиненной ручкой и используется для осуществления следующих работ: шлифовка, резка, пиление и абразивная очистка. Данное изделие укомплектовано документацией пользователя и тремя насадками: для распила дерева (в т. ч. с гвоздями), для шлифования и для очистки поверхности от различных материалов (насадка-скребок). Также в комплекте поставляются сменные листы для шлифования (25 штук), ключ-шестигранник и переходник для присоединения к пылесосу. Инструмент имеет подсветку.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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