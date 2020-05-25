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Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6

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Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 - фото 1
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 - фото 2
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 - фото 3
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 - фото 4
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 - фото 5
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 - фото 6
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 - фото 7
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 - фото 8
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 - фото 9
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 - фото 10
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционеры мобильные
Тип хладагента
R 290A
Мин. поддерживаемая температура °С
15 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
30
Макс. производительность обогрева, кВт
2.7
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.5
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 - фото 1
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 - фото 2
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 - фото 3
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 - фото 4
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 - фото 5
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 - фото 6
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 - фото 7
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 - фото 8
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 - фото 9
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 - фото 10
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
38 700 руб.  51 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661266
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Кондиционеры мобильные
Тип хладагента
R 290A
Мин. поддерживаемая температура °С
15 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
воздуховыпускной шланг, документация, моющийся воздушный фильтр, оконная заглушка, переходник для оконного адаптера
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
30
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
50
Режим защиты от замерзания
Да
Макс. производительность обогрева, кВт
2.7
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.5
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1300
Номинальный ток, A
6
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
44
Высота внутреннего блока, см
71
Глубина внутреннего блока, см
33.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х48х47
Вес, кг.
31

Описание товара Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6

Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 способен поддерживать температуру в заданном диапазоне автоматически. Также он охлаждает или согревает воздух в помещении площадью до 30 м?, вентилирует или осушает его. Делать это он способен тихо благодаря наличию ночного режима работы. При необходимости можно задействовать таймер. Возможность дистанционного управления сочетается с наличием сенсорной панели и индикаторов. Electrolux EACM-12 GT/N6 укомплектован моющимся воздушным фильтром и воздуховодом.

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6

Источник: Яндекс Маркет
25.06.2030
Andrew

Достоинства:
Превосходное соотношение цена/качество, рекомендую!

Недостатки:
Абсолютно нет!!

Комментарий:
Использую на работе в небольшом кабинете — охлаждает отлично. Есть режим вентиляции без охлаждения, что тоже удобно. Установка заняла всего 15 минут. Инструкция понятная, всё чётко расписано.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2028
Назар

Достоинства:
Отличный мобильный кондиционер!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Приобрел для офиса — справляется на ура! Охлаждает помещение 30 кв.м за считанные минуты. Особенно порадовала функция осушения воздуха — в летнюю жару просто спасение. Шумит негромко, можно спокойно работать.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2020
Leonid

Достоинства:
Мощный помощник в жару!!

Недостатки:
Отсутствуют

Комментарий:
Брал для загородного дома — не прогадал! Три режима скорости обдува позволяют настроить комфортную температуру. Автоматическое поддержание температуры работает отлично. Сборка качественная, пластик приятный.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2011
Александр

Достоинства:
Компактные размеры позволяют разместить где угодно, для меня это определенно плюс!

Недостатки:
Всем доволен

Комментарий:
Устанавливал в детской — безопасность на высоте. Есть защита от перегрева, таймер включения/выключения. Воздушный фильтр легко снимается и моется!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2008
Валерий

Достоинства:
Использую в спальне — очень доволен! )

Недостатки:
Не нашёл

Комментарий:
Тихий режим работает практически бесшумно, спится отлично. Управление через пульт удобное, все настройки интуитивно понятны. Экономичный расход электроэнергии.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Кондиционеры мобильные
Тип хладагента
R 290A
Мин. поддерживаемая температура °С
15 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
воздуховыпускной шланг, документация, моющийся воздушный фильтр, оконная заглушка, переходник для оконного адаптера
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
30
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
50
Развернуть
Режим защиты от замерзания
Да
Макс. производительность обогрева, кВт
2.7
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.5
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1300
Номинальный ток, A
6
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
44
Высота внутреннего блока, см
71
Глубина внутреннего блока, см
33.5
Страна производитель
Китай
Описание
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 способен поддерживать температуру в заданном диапазоне автоматически. Также он охлаждает или согревает воздух в помещении площадью до 30 м?, вентилирует или осушает его. Делать это он способен тихо благодаря наличию ночного режима работы. При необходимости можно задействовать таймер. Возможность дистанционного управления сочетается с наличием сенсорной панели и индикаторов. Electrolux EACM-12 GT/N6 укомплектован моющимся воздушным фильтром и воздуховодом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2030
Andrew

Достоинства:
Превосходное соотношение цена/качество, рекомендую!

Недостатки:
Абсолютно нет!!

Комментарий:
Использую на работе в небольшом кабинете — охлаждает отлично. Есть режим вентиляции без охлаждения, что тоже удобно. Установка заняла всего 15 минут. Инструкция понятная, всё чётко расписано.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2028
Назар

Достоинства:
Отличный мобильный кондиционер!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Приобрел для офиса — справляется на ура! Охлаждает помещение 30 кв.м за считанные минуты. Особенно порадовала функция осушения воздуха — в летнюю жару просто спасение. Шумит негромко, можно спокойно работать.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2020
Leonid

Достоинства:
Мощный помощник в жару!!

Недостатки:
Отсутствуют

Комментарий:
Брал для загородного дома — не прогадал! Три режима скорости обдува позволяют настроить комфортную температуру. Автоматическое поддержание температуры работает отлично. Сборка качественная, пластик приятный.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2011
Александр

Достоинства:
Компактные размеры позволяют разместить где угодно, для меня это определенно плюс!

Недостатки:
Всем доволен

Комментарий:
Устанавливал в детской — безопасность на высоте. Есть защита от перегрева, таймер включения/выключения. Воздушный фильтр легко снимается и моется!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2008
Валерий

Достоинства:
Использую в спальне — очень доволен! )

Недостатки:
Не нашёл

Комментарий:
Тихий режим работает практически бесшумно, спится отлично. Управление через пульт удобное, все настройки интуитивно понятны. Экономичный расход электроэнергии.


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