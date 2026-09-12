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Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS4 PRO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS4 PRO

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Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS4 PRO - фото 1
Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS4 PRO - фото 2
Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS4 PRO - фото 3
Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS4 PRO - фото 4
Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS4 PRO - фото 5
Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS4 PRO - фото 6
Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS4 PRO - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Садовые ножницы
  • Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS4 PRO - фото 1
  • Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS4 PRO - фото 2
  • Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS4 PRO - фото 3
  • Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS4 PRO - фото 4
  • Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS4 PRO - фото 5
  • Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS4 PRO - фото 6
  • Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS4 PRO - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660797
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Садовые ножницы
Размеры в упаковке, см
87х20х11
Вес, кг.
1.82

Описание товара Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS4 PRO

Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS4 PRO - многофункциональный инструмент, используемый для финишной обработки газона и ухода за кустами. Удлинительная ручка с органами управления позволяет работать, не наклоняясь.

Отзывы о товаре Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS4 PRO




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Садовые ножницы
Описание
Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS4 PRO - многофункциональный инструмент, используемый для финишной обработки газона и ухода за кустами. Удлинительная ручка с органами управления позволяет работать, не наклоняясь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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