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Саундбар TCL X937U 7.1.4 840Вт+180Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Саундбар TCL X937U 7.1.4 840Вт+180Вт черный

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Саундбар TCL X937U 7.1.4 840Вт+180Вт черный - фото 1
Саундбар TCL X937U 7.1.4 840Вт+180Вт черный - фото 2
Саундбар TCL X937U 7.1.4 840Вт+180Вт черный - фото 3
Саундбар TCL X937U 7.1.4 840Вт+180Вт черный - фото 4
Саундбар TCL X937U 7.1.4 840Вт+180Вт черный - фото 5
Саундбар TCL X937U 7.1.4 840Вт+180Вт черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
  • Саундбар TCL X937U 7.1.4 840Вт+180Вт черный - фото 1
  • Саундбар TCL X937U 7.1.4 840Вт+180Вт черный - фото 2
  • Саундбар TCL X937U 7.1.4 840Вт+180Вт черный - фото 3
  • Саундбар TCL X937U 7.1.4 840Вт+180Вт черный - фото 4
  • Саундбар TCL X937U 7.1.4 840Вт+180Вт черный - фото 5
  • Саундбар TCL X937U 7.1.4 840Вт+180Вт черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660772
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Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Саундбары
Размеры в упаковке, м
1.26х0.34х0.28
Вес, г.
100

Описание товара Саундбар TCL X937U 7.1.4 840Вт+180Вт черный

С саундбаром TCL X937U вы можете слушать любимую музыку, регулировать громкость и узнавать информацию о звучащей композиции без помощи рук. Кроме того, устройство поддерживает технологии Apple Airplay и встроенный Chromecast. Повысьте качество звучания телевизора с 7.1.4 каналами, чтобы испытать ощущения полного погружения: 7 основных каналов звука, беспроводной сабвуфер и 4 направленных вверх динамика. Оцените великолепное трехмерное и объемное звучание вокруг вас и окунитесь в атмосферу происходящего на экране.

Отзывы о товаре Саундбар TCL X937U 7.1.4 840Вт+180Вт черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Саундбары
Описание
С саундбаром TCL X937U вы можете слушать любимую музыку, регулировать громкость и узнавать информацию о звучащей композиции без помощи рук. Кроме того, устройство поддерживает технологии Apple Airplay и встроенный Chromecast. Повысьте качество звучания телевизора с 7.1.4 каналами, чтобы испытать ощущения полного погружения: 7 основных каналов звука, беспроводной сабвуфер и 4 направленных вверх динамика. Оцените великолепное трехмерное и объемное звучание вокруг вас и окунитесь в атмосферу происходящего на экране.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Саундбар TCL X937U 7.1.4 840Вт+180Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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