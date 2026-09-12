Саундбар TCL X937U 7.1.4 840Вт+180Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660772
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.26х0.34х0.28
Вес, г.
100
Описание товара Саундбар TCL X937U 7.1.4 840Вт+180Вт черный
С саундбаром TCL X937U вы можете слушать любимую музыку, регулировать громкость и узнавать информацию о звучащей композиции без помощи рук. Кроме того, устройство поддерживает технологии Apple Airplay и встроенный Chromecast. Повысьте качество звучания телевизора с 7.1.4 каналами, чтобы испытать ощущения полного погружения: 7 основных каналов звука, беспроводной сабвуфер и 4 направленных вверх динамика. Оцените великолепное трехмерное и объемное звучание вокруг вас и окунитесь в атмосферу происходящего на экране.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
С саундбаром TCL X937U вы можете слушать любимую музыку, регулировать громкость и узнавать информацию о звучащей композиции без помощи рук. Кроме того, устройство поддерживает технологии Apple Airplay и встроенный Chromecast. Повысьте качество звучания телевизора с 7.1.4 каналами, чтобы испытать ощущения полного погружения: 7 основных каналов звука, беспроводной сабвуфер и 4 направленных вверх динамика. Оцените великолепное трехмерное и объемное звучание вокруг вас и окунитесь в атмосферу происходящего на экране.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Саундбар TCL X937U 7.1.4 840Вт+180Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Саундбар TCL X937U 7.1.4 840Вт+180Вт черный