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Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 черный

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Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 черный - фото 1
Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 черный - фото 2
Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 черный - фото 3
Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 черный - фото 4
Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 черный - фото 5
Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоприемники
  • Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 черный - фото 1
  • Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 черный - фото 2
  • Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 черный - фото 3
  • Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 черный - фото 4
  • Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 черный - фото 5
  • Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660332
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Радиоприемники
Высота, мм
147
Глубина, мм
110
Диапазон частот
FM, AM, SW
Динамики
1
Количество батареек
1
Настройка частоты
аналоговая
Особенности
телескопическая поворотная антенна
Тип элементов питания
USB,аккумулятор
Цвет
черный
Ширина, мм
230
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х15
Вес, кг.
1.06

Описание товара Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 черный

Радиоприемник SVEN SRP-505 – компактное переносное устройство с ручкой на корпусе, которое позволит прослушивать FM-радиостанции и аудиоконтент с других источников. Для проигрывания музыки на корпусе имеются слот под установку карты micro SD, порт USB, разъем AUX. Радиоприемник отличается аналоговой настройкой частоты, телескопической антенной и простым управлением. Динамик мощностью 3 Вт воспроизводит чистый насыщенный звук.

Отзывы о товаре Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Радиоприемники
Высота, мм
147
Глубина, мм
110
Диапазон частот
FM, AM, SW
Динамики
1
Количество батареек
1
Настройка частоты
аналоговая
Особенности
телескопическая поворотная антенна
Тип элементов питания
USB,аккумулятор
Цвет
черный
Ширина, мм
230
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Радиоприемник SVEN SRP-505 – компактное переносное устройство с ручкой на корпусе, которое позволит прослушивать FM-радиостанции и аудиоконтент с других источников. Для проигрывания музыки на корпусе имеются слот под установку карты micro SD, порт USB, разъем AUX. Радиоприемник отличается аналоговой настройкой частоты, телескопической антенной и простым управлением. Динамик мощностью 3 Вт воспроизводит чистый насыщенный звук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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