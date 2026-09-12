Бесщеточная ударная дрель шуруповерт BSB18BL LI-602C 4935464100 AEG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
100
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
20
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659861
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
В кейсе
да
Комплектация
два аккумулятора, зарядное устройство, дополнительная рукоятка, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
140
Макс. диаметр сверления дерева
100
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
20
Кол-во ударов
32000 уд/мин
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
54х41х14
Вес, кг.
7.62
Описание товара Бесщеточная ударная дрель шуруповерт BSB18BL LI-602C 4935464100 AEG
Ударная дрель-шуруповерт AEG BSB18BL LI-602C 4935464100 оснащена новым мощным бесщеточным двигателем Proflux, который не только повышает производительность, но и увеличивает срок службы.Благодаря быстрозажимному патрону замена оснастки осуществляется быстро и легко.Для завинчивания/отвинчивания шурупов предусмотрено 24 режима крутящего момента, отдельно включаются режимы для обычного и ударного сверления.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
В кейсе
да
Комплектация
два аккумулятора, зарядное устройство, дополнительная рукоятка, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
140
Макс. диаметр сверления дерева
100
Макс. диаметр сверления металла
13
Развернуть
Макс. диаметр сверления бетона
20
Кол-во ударов
32000 уд/мин
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Ударная дрель-шуруповерт AEG BSB18BL LI-602C 4935464100 оснащена новым мощным бесщеточным двигателем Proflux, который не только повышает производительность, но и увеличивает срок службы.Благодаря быстрозажимному патрону замена оснастки осуществляется быстро и легко.Для завинчивания/отвинчивания шурупов предусмотрено 24 режима крутящего момента, отдельно включаются режимы для обычного и ударного сверления.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Бесщеточная ударная дрель шуруповерт BSB18BL LI-602C 4935464100 AEG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бесщеточная ударная дрель шуруповерт BSB18BL LI-602C 4935464100 AEG