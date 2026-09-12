Набор зарядное устройство + аккумулятор SETL1840S 4935478933 AEG
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659817
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.25х1.75х0.9
Вес, кг.
1.56
Описание товара Набор зарядное устройство + аккумулятор SETL1840S 4935478933 AEG
Аккумулятор SETL1840S AEG 4935478933 совместим с любым аккумуляторным инструментом AEG PRO18V.Обеспечивает впечатляющую мощность при минимальных размерах. Легкий и компактный. Имеет защиту от перегрева.В комплект входит зарядное устройство, которое оснащено световым индикатором степени зарядки, индикатором неисправности и индикатором температуры.
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Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Аккумулятор SETL1840S AEG 4935478933 совместим с любым аккумуляторным инструментом AEG PRO18V.Обеспечивает впечатляющую мощность при минимальных размерах. Легкий и компактный. Имеет защиту от перегрева.В комплект входит зарядное устройство, которое оснащено световым индикатором степени зарядки, индикатором неисправности и индикатором температуры.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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