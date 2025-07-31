Зарядное устройство BL18S 4935472276 AEG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659798
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х9
Вес, г.
800
Описание товара Зарядное устройство BL18S 4935472276 AEG
Зарядное устройство BL18S AEG 4935472276 предназначено для зарядки литиево-ионных (Li-Ion) аккумуляторов AEG PRO18V. Индикатор статуса зарядки удобен для считывания. Индикатор неисправности информирует если аккумулятор поврежден. Индикатор температуры информирует если аккумулятор слишком горячий или слишком холодный для начала процесса зарядки.
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Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
2
Страна производитель
Китай
Зарядное устройство BL18S AEG 4935472276 предназначено для зарядки литиево-ионных (Li-Ion) аккумуляторов AEG PRO18V. Индикатор статуса зарядки удобен для считывания. Индикатор неисправности информирует если аккумулятор поврежден. Индикатор температуры информирует если аккумулятор слишком горячий или слишком холодный для начала процесса зарядки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Отличная зарядка. 18-амперный аккумулятор заряжает за 20 мин
Достоинства:
Комментарий:
Прислали в картонной упаковке. Работает. Заряжает хорошо. По внешнему виду пластик отличается от оригинального зарядного устройства. Цена 4500 считаю неоправданно высокая.
Достоинства:
Комментарий:
Похож на оригинал. Работает, заряжает 5Аh батарею без проблем
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Зарядное устройство BL18S 4935472276 AEG
Достоинства:
Комментарий:
Отличная зарядка. 18-амперный аккумулятор заряжает за 20 мин
Достоинства:
Комментарий:
Прислали в картонной упаковке. Работает. Заряжает хорошо. По внешнему виду пластик отличается от оригинального зарядного устройства. Цена 4500 считаю неоправданно высокая.
Достоинства:
Комментарий:
Похож на оригинал. Работает, заряжает 5Аh батарею без проблем