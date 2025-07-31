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Зарядное устройство BL18S 4935472276 AEG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство BL18S 4935472276 AEG

3 Отзывы
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Зарядное устройство BL18S 4935472276 AEG - фото 1
Зарядное устройство BL18S 4935472276 AEG - фото 2
Зарядное устройство BL18S 4935472276 AEG - фото 3
Зарядное устройство BL18S 4935472276 AEG - фото 4
Зарядное устройство BL18S 4935472276 AEG - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
2
  • Зарядное устройство BL18S 4935472276 AEG - фото 1
  • Зарядное устройство BL18S 4935472276 AEG - фото 2
  • Зарядное устройство BL18S 4935472276 AEG - фото 3
  • Зарядное устройство BL18S 4935472276 AEG - фото 4
  • Зарядное устройство BL18S 4935472276 AEG - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659798
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х9
Вес, г.
800

Описание товара Зарядное устройство BL18S 4935472276 AEG

Зарядное устройство BL18S AEG 4935472276 предназначено для зарядки литиево-ионных (Li-Ion) аккумуляторов AEG PRO18V. Индикатор статуса зарядки удобен для считывания. Индикатор неисправности информирует если аккумулятор поврежден. Индикатор температуры информирует если аккумулятор слишком горячий или слишком холодный для начала процесса зарядки.



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Отзывы о товаре Зарядное устройство BL18S 4935472276 AEG

Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная зарядка. 18-амперный аккумулятор заряжает за 20 мин
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Петр С.

Достоинства:


Комментарий:
Прислали в картонной упаковке. Работает. Заряжает хорошо. По внешнему виду пластик отличается от оригинального зарядного устройства. Цена 4500 считаю неоправданно высокая.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2024
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Похож на оригинал. Работает, заряжает 5Аh батарею без проблем



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
2
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство BL18S AEG 4935472276 предназначено для зарядки литиево-ионных (Li-Ion) аккумуляторов AEG PRO18V. Индикатор статуса зарядки удобен для считывания. Индикатор неисправности информирует если аккумулятор поврежден. Индикатор температуры информирует если аккумулятор слишком горячий или слишком холодный для начала процесса зарядки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная зарядка. 18-амперный аккумулятор заряжает за 20 мин
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Петр С.

Достоинства:


Комментарий:
Прислали в картонной упаковке. Работает. Заряжает хорошо. По внешнему виду пластик отличается от оригинального зарядного устройства. Цена 4500 считаю неоправданно высокая.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2024
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Похож на оригинал. Работает, заряжает 5Аh батарею без проблем


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