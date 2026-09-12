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Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7192 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7192

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Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 1
Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 2
Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 3
Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 4
Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 5
Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 6
Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 7
Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 8
Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 9
Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 10
Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 11
Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 12
Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 13
Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 14
Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 15
Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 16
Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 17
Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 18
Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 19
Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 20
Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 21
Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 22
Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 23
Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 24
Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 25
Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 26
Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка капельная
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 1
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 2
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 3
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 4
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 5
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 6
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 7
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 8
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 9
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 10
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 11
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 12
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 13
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 14
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 15
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 16
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 17
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 18
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 19
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 20
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 21
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 22
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 23
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 24
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 25
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 26
  • Кофеварка Kitfort КТ-7192 - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657926
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка капельная
Размеры в упаковке, см
32х29х15
Вес, кг.
3.63

Описание товара Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7192

Кофеварка «3 в 1» КТ-7192 — многофункциональное устройство, сочетающее в себе функции капсульной и рожковой кофеварок. Она поможет приготовить кофе эспрессо, американо или лунго, а также множество других видов кофе на ваш вкус. Благодаря 3 адаптерам, которые входят в комплект, кофеварка подходит для капсул типа Nespresso и Dolce Gusto, а также для молотого кофе. Она прекрасно совмещает в себе все преимущества каждого типа кофеварок и готовит под давлением 19 бар. Капсульные кофеварки позволяют сделать процесс приготовления быстрым и удобным. Необходимо просто поместить капсулу в адаптер, а адаптер - в кофеварку. В комплекте идут 2 адаптера для капсул типа Nespresso и Dolce Gusto. Экспериментируйте со вкусами! Рожковая кофеварка - отличный выбор для гурманов, желающих ежедневно наслаждаться полным букетом вкуса свежего кофе. Особая технология приготовления позволяет сохранить большое количество полезных веществ и тонкий аромат напитка. Капсулу помещают в адаптер, его устанавливают в кофеварку, после чего нажимают рычаг для его фиксации и прокола капсулы. Чтобы вытащить адаптер, рычаг необходимо поднять и потянуть на себя. В адаптер для молотого кофе нужно засыпать кофе и утрамбовать. При включении начинается нагрев кофеварки до температуры приготовления кофе. Во время нагрева прибора индикатор кнопки «Вкл/Выкл» горит непрерывно. У кофеварки есть режим энергосбережения — через 15 минут бездействия она отключается. Резервуар для воды съёмный - его можно легко снять и наполнить водой в любом удобном месте. Крышка резервуара снимается, поэтому можно заливать воду в резервуар, не снимая его. Металлический фильтр с лазерным нанесением отверстий долговечен. Темпер качественно утрамбовывает кофе в фильтре. Также в комплекте идёт специальный насос. Насос для подкачки воды поможет подкачать в бойлер воду при первом включении пролива воды. Поддон для сбора капель со съёмной решёткой легко снимается, моется и устанавливается обратно. Если у вас чашка выше, то вы можете убрать поддон и устанавливать чашку без поддона и решётки. Ценители кофе выбирают рожковые кофеварки, потому что им важно непосредственно участвовать в процессе приготовления кофе, создавать собственные рецепты. А для тех, кто спешит есть возможность использовать капсулы 2х типов. Наслаждайтесь вкусом и ароматом!

Отзывы о товаре Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7192




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка капельная
Описание
Кофеварка «3 в 1» КТ-7192 — многофункциональное устройство, сочетающее в себе функции капсульной и рожковой кофеварок. Она поможет приготовить кофе эспрессо, американо или лунго, а также множество других видов кофе на ваш вкус. Благодаря 3 адаптерам, которые входят в комплект, кофеварка подходит для капсул типа Nespresso и Dolce Gusto, а также для молотого кофе. Она прекрасно совмещает в себе все преимущества каждого типа кофеварок и готовит под давлением 19 бар. Капсульные кофеварки позволяют сделать процесс приготовления быстрым и удобным. Необходимо просто поместить капсулу в адаптер, а адаптер - в кофеварку. В комплекте идут 2 адаптера для капсул типа Nespresso и Dolce Gusto. Экспериментируйте со вкусами! Рожковая кофеварка - отличный выбор для гурманов, желающих ежедневно наслаждаться полным букетом вкуса свежего кофе. Особая технология приготовления позволяет сохранить большое количество полезных веществ и тонкий аромат напитка. Капсулу помещают в адаптер, его устанавливают в кофеварку, после чего нажимают рычаг для его фиксации и прокола капсулы. Чтобы вытащить адаптер, рычаг необходимо поднять и потянуть на себя. В адаптер для молотого кофе нужно засыпать кофе и утрамбовать. При включении начинается нагрев кофеварки до температуры приготовления кофе. Во время нагрева прибора индикатор кнопки «Вкл/Выкл» горит непрерывно. У кофеварки есть режим энергосбережения — через 15 минут бездействия она отключается. Резервуар для воды съёмный - его можно легко снять и наполнить водой в любом удобном месте. Крышка резервуара снимается, поэтому можно заливать воду в резервуар, не снимая его. Металлический фильтр с лазерным нанесением отверстий долговечен. Темпер качественно утрамбовывает кофе в фильтре. Также в комплекте идёт специальный насос. Насос для подкачки воды поможет подкачать в бойлер воду при первом включении пролива воды. Поддон для сбора капель со съёмной решёткой легко снимается, моется и устанавливается обратно. Если у вас чашка выше, то вы можете убрать поддон и устанавливать чашку без поддона и решётки. Ценители кофе выбирают рожковые кофеварки, потому что им важно непосредственно участвовать в процессе приготовления кофе, создавать собственные рецепты. А для тех, кто спешит есть возможность использовать капсулы 2х типов. Наслаждайтесь вкусом и ароматом!
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Отзывы


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