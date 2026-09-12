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Характеристики
Тип товара
Переходник
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
5 020 руб.
5 230
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656616
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Описание товара Переходник UGREEN CM545-90217 Black
Усилитель для наушников с подключением через USB-C станет отличным дополнением к вашей аудиосистеме. Устройство оснащено аудиочипом ES9281A Pro, который обеспечивает высокое качество звука и поддерживает формат Sony Hi-Res. Частота дискретизации составляет до 32 бит 384 кГц, что гарантирует точную передачу звука. Усилитель также поддерживает кодеки PCM/DSD/MQA и имеет выходной уровень ?2 В среднеквадратичного значения. Диапазон частот составляет от 20 до 40000 Гц, динамический диапазон - ?110 дБ, а THD+N соответствует ? -100 дБ. Выходное сопротивление автоматически согласуется в диапазоне от 16 до 600 Ом. Благодаря поддержке звонков, вы можете использовать усилитель для наушников во время разговоров. Устройство совместимо с системами Windows, macOS, Android и iPadOS. Длина кабеля составляет всего 10 сантиметров, что позволяет удобно разместить усилитель на рабочем столе.
Усилитель для наушников с подключением через USB-C станет отличным дополнением к вашей аудиосистеме. Устройство оснащено аудиочипом ES9281A Pro, который обеспечивает высокое качество звука и поддерживает формат Sony Hi-Res. Частота дискретизации составляет до 32 бит 384 кГц, что гарантирует точную передачу звука. Усилитель также поддерживает кодеки PCM/DSD/MQA и имеет выходной уровень ?2 В среднеквадратичного значения. Диапазон частот составляет от 20 до 40000 Гц, динамический диапазон - ?110 дБ, а THD+N соответствует ? -100 дБ. Выходное сопротивление автоматически согласуется в диапазоне от 16 до 600 Ом. Благодаря поддержке звонков, вы можете использовать усилитель для наушников во время разговоров. Устройство совместимо с системами Windows, macOS, Android и iPadOS. Длина кабеля составляет всего 10 сантиметров, что позволяет удобно разместить усилитель на рабочем столе.
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