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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 9
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 10
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 11
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 12
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 13
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 14
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 15
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 16
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 17
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 18
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 19
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 20
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 21
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 22
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 23
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 24
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 25
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 26
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 12
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  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 16
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 17
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 18
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 19
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 20
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 21
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 22
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 23
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 24
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 25
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 26
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 27
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 28
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 29
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 30
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 31
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 32
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS) - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
69 140 руб.  82 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655091
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х8
Вес, кг.
1.63

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS)

Ноутбук IdeaPad Slim 3i (8th Gen, 15, Intel) протестирован на соответствие требованиям военных стандартов и идеально подходит для работы, учебы и развлечений в любом месте. Эта 15-дюймовая модель на базе процессора Intel Core 13-го поколения (в максимальной комплектации) обеспечивает высокую производительность при запуске нескольких приложений, позволяя вам эффективно работать в многозадачном режиме. Кроме того, благодаря емкому накопителю можно без проблем перенести на ПК всю ваши мультимедийную библиотеку.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук IdeaPad Slim 3i (8th Gen, 15, Intel) протестирован на соответствие требованиям военных стандартов и идеально подходит для работы, учебы и развлечений в любом месте. Эта 15-дюймовая модель на базе процессора Intel Core 13-го поколения (в максимальной комплектации) обеспечивает высокую производительность при запуске нескольких приложений, позволяя вам эффективно работать в многозадачном режиме. Кроме того, благодаря емкому накопителю можно без проблем перенести на ПК всю ваши мультимедийную библиотеку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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