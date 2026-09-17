Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6" FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 920 руб.
В наличии
Код товара: 748801
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
64 920 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
8640HS
Частота процессора, ГГц
3.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 760M
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
53 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
2.7
Описание товара Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6" FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003)
Ноутбук Acer с экраном 15,6 дюйма сочетает удобный формат для работы, учёбы и повседневных задач с быстрым хранением данных. SSD на 512 ГБ обеспечивает достаточно места для файлов и приложений, а 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогают комфортно работать с несколькими задачами одновременно. Подсветка клавиатуры делает набор текста удобнее в условиях слабого освещения. Ноутбук оснащён процессором AMD и поставляется без операционной системы — можно установить подходящую ОС под свои задачи и предпочтения.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серебристый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 62 430 руб.15608 руб. в СплитLenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16" {WU...
-
В наличииЦена 62 660 руб.15665 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16...
-
В наличииЦена 65 430 руб.16358 руб. в СплитНоутбук Acer TravelMate TMP216-51-TCO-57EM 16" IPS i5-1334U 16/5...
-
В наличииЦена 66 220 руб.16555 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD...
-
В наличииЦена 66 220 руб.16555 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (...
-
В наличииЦена 66 220 руб.16555 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 66 380 руб.16595 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 ...
-
В наличииЦена 66 530 руб.16633 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb,...
-
В наличииЦена 66 530 руб.16633 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb,...
-
В наличииЦена 66 860 руб.16715 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Core 5 320 16Gb SSD512Gb ...
-
В наличииЦена 66 890 руб.16723 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X 16" IPS Core i5-13420H 16Gb/...
-
В наличииЦена 67 180 руб. 82 620 руб.16795 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS)
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
8640HS
Частота процессора, ГГц
3.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 760M
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
53 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Acer с экраном 15,6 дюйма сочетает удобный формат для работы, учёбы и повседневных задач с быстрым хранением данных. SSD на 512 ГБ обеспечивает достаточно места для файлов и приложений, а 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогают комфортно работать с несколькими задачами одновременно. Подсветка клавиатуры делает набор текста удобнее в условиях слабого освещения. Ноутбук оснащён процессором AMD и поставляется без операционной системы — можно установить подходящую ОС под свои задачи и предпочтения.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серебристый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серебристый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6" FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 64920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15.6" FHD IPS/noOS silver (NX.D52CD.003)