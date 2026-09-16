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Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R)

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Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R) - фото 8
Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire AG15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R) - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 580 руб. 
Начислим 1066 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734819
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R)
66 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Acer Aspire AG15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.96

Описание товара Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R)

Представляем вам ультрабук Acer, сочетающий в себе стильный дизайн и мощные характеристики, идеально подходящие для разнообразных задач, от работы до развлечений. Этот ноутбук станет вашим верным спутником благодаря продуманной конструкции и высококачественным компонентам. Корпус устройства выполнен из пластика, что делает его лёгким и удобным для переноски, сохраняя при этом стильный и современный серебристый цвет. Здесь размещён дисплей диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 пикселей, обеспечивающий яркость и чёткость изображения благодаря технологии IPS. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что подойдёт для комфортного просмотра видео и работы с офисными приложениями. Ультрабук оснащён процессором Intel Core i7, что обеспечивает высокую производительность и плавную работу системы без задержек. Для хранения данных предусмотрен SSD объёмом 512 Гб, обеспечивающий высокую скорость загрузки файлов и программ. Несмотря на то, что данный ноутбук не поставляется с предустановленной операционной системой, это даёт вам возможность выбрать и установить ту ОС, которая наиболее полно соответствует вашим требованиям и предпочтениям. К вашим услугам также 2 порта USB Type-C, что даёт возможность подключения современных периферийных устройств, обеспечивая быструю передачу данных и удобство использования. Интегрированная видеокарта позволяет с комфортом работать с графикой и мультимедиа на основе встроенных возможностей. Выбирая ультрабук Acer, вы получаете устройство, которое сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн, предоставляя при этом полный набор функций, необходимых для современного пользователя.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Acer Aspire AG15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам ультрабук Acer, сочетающий в себе стильный дизайн и мощные характеристики, идеально подходящие для разнообразных задач, от работы до развлечений. Этот ноутбук станет вашим верным спутником благодаря продуманной конструкции и высококачественным компонентам. Корпус устройства выполнен из пластика, что делает его лёгким и удобным для переноски, сохраняя при этом стильный и современный серебристый цвет. Здесь размещён дисплей диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 пикселей, обеспечивающий яркость и чёткость изображения благодаря технологии IPS. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что подойдёт для комфортного просмотра видео и работы с офисными приложениями. Ультрабук оснащён процессором Intel Core i7, что обеспечивает высокую производительность и плавную работу системы без задержек. Для хранения данных предусмотрен SSD объёмом 512 Гб, обеспечивающий высокую скорость загрузки файлов и программ. Несмотря на то, что данный ноутбук не поставляется с предустановленной операционной системой, это даёт вам возможность выбрать и установить ту ОС, которая наиболее полно соответствует вашим требованиям и предпочтениям. К вашим услугам также 2 порта USB Type-C, что даёт возможность подключения современных периферийных устройств, обеспечивая быструю передачу данных и удобство использования. Интегрированная видеокарта позволяет с комфортом работать с графикой и мультимедиа на основе встроенных возможностей. Выбирая ультрабук Acer, вы получаете устройство, которое сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн, предоставляя при этом полный набор функций, необходимых для современного пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R) - по цене 66580 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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