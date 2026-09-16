Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R)
Представляем вам ультрабук Acer, сочетающий в себе стильный дизайн и мощные характеристики, идеально подходящие для разнообразных задач, от работы до развлечений. Этот ноутбук станет вашим верным спутником благодаря продуманной конструкции и высококачественным компонентам. Корпус устройства выполнен из пластика, что делает его лёгким и удобным для переноски, сохраняя при этом стильный и современный серебристый цвет. Здесь размещён дисплей диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 пикселей, обеспечивающий яркость и чёткость изображения благодаря технологии IPS. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что подойдёт для комфортного просмотра видео и работы с офисными приложениями. Ультрабук оснащён процессором Intel Core i7, что обеспечивает высокую производительность и плавную работу системы без задержек. Для хранения данных предусмотрен SSD объёмом 512 Гб, обеспечивающий высокую скорость загрузки файлов и программ. Несмотря на то, что данный ноутбук не поставляется с предустановленной операционной системой, это даёт вам возможность выбрать и установить ту ОС, которая наиболее полно соответствует вашим требованиям и предпочтениям. К вашим услугам также 2 порта USB Type-C, что даёт возможность подключения современных периферийных устройств, обеспечивая быструю передачу данных и удобство использования. Интегрированная видеокарта позволяет с комфортом работать с графикой и мультимедиа на основе встроенных возможностей. Выбирая ультрабук Acer, вы получаете устройство, которое сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн, предоставляя при этом полный набор функций, необходимых для современного пользователя.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.J6SEX.00R)