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Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.004) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.004)

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Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.004) - фото 1
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.004) - фото 2
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.004) - фото 3
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.004) - фото 4
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.004) - фото 5
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.004) - фото 6
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.004) - фото 7
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.004) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Extensa 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.004) - фото 1
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.004) - фото 2
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.004) - фото 3
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.004) - фото 4
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.004) - фото 5
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.004) - фото 6
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.004) - фото 7
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.004) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 170 руб. 
Начислим 1091 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734411
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.004)
68 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Extensa 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х6
Вес, кг.
3.4

Описание товара Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.004)

Этот ноутбук Acer легко справляется с рабочими задачами благодаря 16 Гб оперативной памяти и быстрому SSD на 512 Гб — хватит места для важных файлов и программ, всё загружается за считаные секунды. Широкий экран 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 открывает чёткую картинку для фильмов, обучения или работы. Компактный и стильный серебристый корпус из пластика легко впишется в любой интерьер и не утяжелит сумку. За изображение отвечает встроенная графика Intel UHD Graphics — для офисных программ, учёбы, интернет-сёрфинга и просмотра видео это именно то, что нужно. Два USB Type-C расширяют возможности подключения современной периферии. В ноутбуке нет предустановленной ОС — можно выбрать подходящую именно вам платформу.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.004)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Extensa 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Acer легко справляется с рабочими задачами благодаря 16 Гб оперативной памяти и быстрому SSD на 512 Гб — хватит места для важных файлов и программ, всё загружается за считаные секунды. Широкий экран 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 открывает чёткую картинку для фильмов, обучения или работы. Компактный и стильный серебристый корпус из пластика легко впишется в любой интерьер и не утяжелит сумку. За изображение отвечает встроенная графика Intel UHD Graphics — для офисных программ, учёбы, интернет-сёрфинга и просмотра видео это именно то, что нужно. Два USB Type-C расширяют возможности подключения современной периферии. В ноутбуке нет предустановленной ОС — можно выбрать подходящую именно вам платформу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.004) - по цене 68170 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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