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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN) - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN) - фото 9
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN) - фото 10
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712876
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN)

??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 83EM00H6IN — это идеальный выбор для тех, кто ценит производительность и стиль. С процессором Intel Core i7 13620H и 16 ГБ оперативной памяти, он справится с любыми задачами, будь то работа, учеба или развлечения. ? С диагональю экрана 15.6 дюймов и разрешением 1920 x 1080, вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями. Матовый экран с яркостью 300 кд/м? обеспечивает комфортный просмотр даже при ярком освещении. ? Легкий и компактный, этот ноутбук весит всего 1620 г и имеет толщину 17.9 мм, что делает его удобным для переноски. Вы сможете брать его с собой в поездки или на занятия без лишних усилий. ?? Обратите внимание на высокую скорость работы SSD на 512 ГБ, который обеспечит мгновенный доступ к вашим данным и приложениям. ? Lenovo IdeaPad Slim 3 также поддерживает карты памяти MMC, SD, SDHC и SDXC, что добавляет удобства в использовании. С одним слотом для SSD формата M.2 вы сможете легко расширить память при необходимости. ? Этот ноутбук выполнен из прочного пластика, что делает его не только стильным, но и надежным. Вы можете быть уверены, что он прослужит вам долго.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 83EM00H6IN — это идеальный выбор для тех, кто ценит производительность и стиль. С процессором Intel Core i7 13620H и 16 ГБ оперативной памяти, он справится с любыми задачами, будь то работа, учеба или развлечения. ? С диагональю экрана 15.6 дюймов и разрешением 1920 x 1080, вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями. Матовый экран с яркостью 300 кд/м? обеспечивает комфортный просмотр даже при ярком освещении. ? Легкий и компактный, этот ноутбук весит всего 1620 г и имеет толщину 17.9 мм, что делает его удобным для переноски. Вы сможете брать его с собой в поездки или на занятия без лишних усилий. ?? Обратите внимание на высокую скорость работы SSD на 512 ГБ, который обеспечит мгновенный доступ к вашим данным и приложениям. ? Lenovo IdeaPad Slim 3 также поддерживает карты памяти MMC, SD, SDHC и SDXC, что добавляет удобства в использовании. С одним слотом для SSD формата M.2 вы сможете легко расширить память при необходимости. ? Этот ноутбук выполнен из прочного пластика, что делает его не только стильным, но и надежным. Вы можете быть уверены, что он прослужит вам долго.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD без ОС grey (83EM00H6IN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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