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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0)

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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0) - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0) - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0) - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0) - фото 9
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0) - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0) - фото 9
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 270 руб. 
Начислим 1061 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734240
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0)
66 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0)

Ноутбук Asus с экраном 15,6 дюйма и чётким разрешением 1920x1080 создан для комфортной работы и отдыха. Благодаря тонкому корпусу и весу 1,7 кг его легко брать с собой — он не отяготит сумку. Встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics идеально подойдёт для ежедневных задач: интернет-сёрфинг, мультимедиа, офисные программы работают плавно и без задержек. 16 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 512 Гб обеспечивают мгновенный отклик и много места для хранения файлов. Современная версия Bluetooth v5.3 гарантирует беспроводное соединение без лишних хлопот. Клавиатура с подсветкой позволит работать даже в приглушённом свете. Ноутбук оснащён портом USB 2.0 и USB Type-C, что удобно для подключения устройств. Без предустановленной операционной системы — можно выбрать ту, которая подходит именно вам.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с экраном 15,6 дюйма и чётким разрешением 1920x1080 создан для комфортной работы и отдыха. Благодаря тонкому корпусу и весу 1,7 кг его легко брать с собой — он не отяготит сумку. Встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics идеально подойдёт для ежедневных задач: интернет-сёрфинг, мультимедиа, офисные программы работают плавно и без задержек. 16 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 512 Гб обеспечивают мгновенный отклик и много места для хранения файлов. Современная версия Bluetooth v5.3 гарантирует беспроводное соединение без лишних хлопот. Клавиатура с подсветкой позволит работать даже в приглушённом свете. Ноутбук оснащён портом USB 2.0 и USB Type-C, что удобно для подключения устройств. Без предустановленной операционной системы — можно выбрать ту, которая подходит именно вам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB10T2-M01YV0) - по цене 66270 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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