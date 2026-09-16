Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001)
Ноутбук Acer — это стильное и надежное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и современные технологии. Этот ультрабук оснащен всеми необходимыми характеристиками для комфортной работы и развлечений. Корпус ноутбука выполнен из качественного пластика серебристого цвета, что придает устройству современный и элегантный вид. С диагональю экрана в 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей, вы сможете наслаждаться четким и ярким изображением благодаря матрице IPS и частоте обновления экрана 60 Гц, что обеспечивает отличные углы обзора и точную цветопередачу. Под капотом ноутбука скрывается мощный процессор Intel Core i7, который обеспечивает высокую производительность и скорость работы даже при выполнении самых требовательных задач. Встроенная видеокарта обеспечивает эффективное выполнение графических задач и воспроизведение мультимедиа. Объем SSD на 512 ГБ позволяет хранить большое количество данных и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Хотя ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, это дает пользователю свободу выбора необходимой версии ОС. Для подключения различных устройств и периферии предусмотрено несколько разъемов, включая один порт USB Type-C, что позволяет быстро передавать данные и подключать современные устройства. Этот ноутбук Acer — отличный выбор для пользователей, которые ценят мобильность, легкость, производительность и стиль в одном устройстве.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 64 850 руб.16213 руб. в СплитНоутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb B...
-
В наличииЦена 64 860 руб.16215 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Intel Core i5-13420H/16Gb/...
-
В наличииЦена 64 920 руб.16230 руб. в СплитНоутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15....
-
В наличииЦена 65 480 руб.16370 руб. в СплитНоутбук Acer TravelMate TMP216-51-TCO-57EM 16" IPS i5-1334U 16/5...
-
В наличииЦена 66 270 руб.16568 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD...
-
В наличииЦена 66 270 руб.16568 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 66 430 руб.16608 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 ...
-
В наличииЦена 66 580 руб.16645 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb,...
-
В наличииЦена 66 890 руб.16723 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X 16" IPS Core i5-13420H 16Gb/...
-
В наличииЦена 66 890 руб.16723 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered ...
-
В наличииЦена 66 910 руб.16728 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Core 5 320 16Gb SSD512Gb ...
-
В наличииЦена 67 230 руб. 82 620 руб.16808 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM003TPS)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D5HEM.001)