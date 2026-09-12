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Флешка 512Gb SmartBuy M5 Silver SB512GBM5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка 512Gb SmartBuy M5 Silver SB512GBM5

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Флешка 512Gb SmartBuy M5 Silver SB512GBM5 - фото 1
Флешка 512Gb SmartBuy M5 Silver SB512GBM5 - фото 2
Флешка 512Gb SmartBuy M5 Silver SB512GBM5 - фото 3
Флешка 512Gb SmartBuy M5 Silver SB512GBM5 - фото 4
Флешка 512Gb SmartBuy M5 Silver SB512GBM5 - фото 5
Флешка 512Gb SmartBuy M5 Silver SB512GBM5 - фото 6
Флешка 512Gb SmartBuy M5 Silver SB512GBM5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 512Gb SmartBuy M5 Silver SB512GBM5 - фото 1
  • Флешка 512Gb SmartBuy M5 Silver SB512GBM5 - фото 2
  • Флешка 512Gb SmartBuy M5 Silver SB512GBM5 - фото 3
  • Флешка 512Gb SmartBuy M5 Silver SB512GBM5 - фото 4
  • Флешка 512Gb SmartBuy M5 Silver SB512GBM5 - фото 5
  • Флешка 512Gb SmartBuy M5 Silver SB512GBM5 - фото 6
  • Флешка 512Gb SmartBuy M5 Silver SB512GBM5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
8 690 руб.  10 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654531
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка 512Gb SmartBuy M5 Silver SB512GBM5

USB Flash Smartbuy M5 – флеш-накопитель экстра-класса, сочетающий в себе значительный (512 ГБ) объем и невероятно высокий уровень быстродействия. Модель обеспечивает скорость чтения до 550 МБ/с и скорость записи до 480 МБ/с. Устройство оптимально для перемещения больших массивов данных между компьютерами. Накопитель универсален: он может подключаться с использованием разъемов двух типов – USB Type-A и USB Type-C. Поддерживаемый стандарт – USB 3.2 Gen2. Пропускная способность такого USB-подключения равна 5 Гбит/с.

Отзывы о товаре Флешка 512Gb SmartBuy M5 Silver SB512GBM5




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
USB Flash Smartbuy M5 – флеш-накопитель экстра-класса, сочетающий в себе значительный (512 ГБ) объем и невероятно высокий уровень быстродействия. Модель обеспечивает скорость чтения до 550 МБ/с и скорость записи до 480 МБ/с. Устройство оптимально для перемещения больших массивов данных между компьютерами. Накопитель универсален: он может подключаться с использованием разъемов двух типов – USB Type-A и USB Type-C. Поддерживаемый стандарт – USB 3.2 Gen2. Пропускная способность такого USB-подключения равна 5 Гбит/с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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