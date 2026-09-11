Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/2BE AA 2000 2шт
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDE/2BE AA 2000 2шт
Аккумулятор GP 100AAHCSV-2CR2 - оригинальные элементы питания, произведенные в Японии, емкостью 2000 мАч, предназначенные для использования в устройствах с высоким потреблением энергии: радиоуправляемые модели, игрушки с электродвигателем, внешние фотовспышки, фонари с мощными светодиодами, металлоискатели, тонометры, и т.п. Аккумуляторы Panasonic Eneloop 2000 обладают невероятно длинным жизненным циклом, рассчитаны более чем на 2100 циклов заряд-разряд, заявленная емкость полностью соответствует фактической. Особенности электролита, выполненного по технологии LSD (low self-discharge - низкий саморазряд) позволяют несколько лет хранить заряженный аккумулятор готовым к использованию.
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