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Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4

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Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 - фото 1
Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 - фото 2
Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 - фото 3
Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 - фото 4
Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 - фото 5
Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 - фото 6
Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 - фото 7
Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 - фото 8
Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 - фото 9
Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 - фото 10
Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 - фото 11
Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 - фото 12
Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
  • Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 - фото 1
  • Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 - фото 2
  • Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 - фото 3
  • Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 - фото 4
  • Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 - фото 5
  • Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 - фото 6
  • Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 - фото 7
  • Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 - фото 8
  • Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 - фото 9
  • Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 - фото 10
  • Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 - фото 11
  • Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 - фото 12
  • Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653606
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Характеристики

Бренд
GP
Тип товара
Батарейка
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
40

Описание товара Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4

Аккумуляторы GP нового поколения можно использовать после длительного хранения без дополнительной подзарядки, если ранее заряд не был израсходован полностью. Описание. Аккумуляторы GP производятся по новой, более совершенной технологии LSD, которая гарантирует аккумуляторам низкий саморазряд – позволяет сохранить минимум 30% заряда в течение 2-х лет. Аккумуляторы могут полноценно заменять батарейки во всех часто используемых приборах. Набор включает 4 аккумулятора и зарядное устройство для них.

Отзывы о товаре Батарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4




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Характеристики
Бренд
GP
Тип товара
Батарейка
Описание
Аккумуляторы GP нового поколения можно использовать после длительного хранения без дополнительной подзарядки, если ранее заряд не был израсходован полностью. Описание. Аккумуляторы GP производятся по новой, более совершенной технологии LSD, которая гарантирует аккумуляторам низкий саморазряд – позволяет сохранить минимум 30% заряда в течение 2-х лет. Аккумуляторы могут полноценно заменять батарейки во всех часто используемых приборах. Набор включает 4 аккумулятора и зарядное устройство для них.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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