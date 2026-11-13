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Пылесос беспроводной Jimmy H10 Flex Black+Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной Jimmy H10 Flex Black+Silver

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Пылесос вертикальный Jimmy H10 Flex Black+Silver - фото 1
Пылесос вертикальный Jimmy H10 Flex Black+Silver - фото 2
Пылесос вертикальный Jimmy H10 Flex Black+Silver - фото 3
Пылесос вертикальный Jimmy H10 Flex Black+Silver - фото 4
Пылесос вертикальный Jimmy H10 Flex Black+Silver - фото 5
Пылесос вертикальный Jimmy H10 Flex Black+Silver - фото 6
Пылесос вертикальный Jimmy H10 Flex Black+Silver - фото 7
Пылесос вертикальный Jimmy H10 Flex Black+Silver - фото 8
Пылесос вертикальный Jimmy H10 Flex Black+Silver - фото 9
Пылесос вертикальный Jimmy H10 Flex Black+Silver - фото 10
Пылесос вертикальный Jimmy H10 Flex Black+Silver - фото 11
Пылесос вертикальный Jimmy H10 Flex Black+Silver - фото 12
Пылесос вертикальный Jimmy H10 Flex Black+Silver - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
650
Мощность всасывания
245 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
80
  • Пылесос вертикальный Jimmy H10 Flex Black+Silver - фото 1
  • Пылесос вертикальный Jimmy H10 Flex Black+Silver - фото 2
  • Пылесос вертикальный Jimmy H10 Flex Black+Silver - фото 3
  • Пылесос вертикальный Jimmy H10 Flex Black+Silver - фото 4
  • Пылесос вертикальный Jimmy H10 Flex Black+Silver - фото 5
  • Пылесос вертикальный Jimmy H10 Flex Black+Silver - фото 6
  • Пылесос вертикальный Jimmy H10 Flex Black+Silver - фото 7
  • Пылесос вертикальный Jimmy H10 Flex Black+Silver - фото 8
  • Пылесос вертикальный Jimmy H10 Flex Black+Silver - фото 9
  • Пылесос вертикальный Jimmy H10 Flex Black+Silver - фото 10
  • Пылесос вертикальный Jimmy H10 Flex Black+Silver - фото 11
  • Пылесос вертикальный Jimmy H10 Flex Black+Silver - фото 12
  • Пылесос вертикальный Jimmy H10 Flex Black+Silver - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652726
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Характеристики

Бренд
JIMMY
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
гибкая
Цвет
серый
Комплектация
насадка для мягкой мебели, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей
Уровень шума
82
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
650
Мощность всасывания
245 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
80
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
5
Длина сетевого шнура
1.45
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
8

Описание товара Пылесос беспроводной Jimmy H10 Flex Black+Silver

Пылесос Jimmy H10 Flex серебристого цвета выполнен в вертикальном корпусе. Металлическая трубка имеет сгиб для поворота вверх и вниз на 90°. Это позволяет убирать мусор и пыль на труднодоступных участках, не меняя положения тела. Прибор работает от Li-Ion-аккумулятора емкостью 2500 мА·ч. Его заряда хватает на уборку в течение 8-50 минут в зависимости от уровня мощности. Пылесос автоматически регулирует мощность всасывания, подстраивая работу под тип покрытия. Jimmy H10 Flex оборудован бесщеточным двигателем мощностью 650 Вт. Он вырабатывает мощность всасывания 245 Вт. Это позволяет прибору очищать поверхности от мелкого и крупного мусора, собирать шерсть и волосы на коврах, пыль на полу в зазорах. В процессе уборки мусор попадает в контейнер объемом 0.6 л. Циклонная система фильтрации отделяет эффективно пыль от воздуха и не допускает вторичного загрязнения помещения. LED-датчик определяет степень загрязненности поверхности. Красный свет сигнализирует о сильном загрязнении, синий ? о том, что поверхность очищена.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Jimmy H10 Flex Black+Silver




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Характеристики
Бренд
JIMMY
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
гибкая
Цвет
серый
Комплектация
насадка для мягкой мебели, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей
Уровень шума
82
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
650
Мощность всасывания
245 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
80
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
5
Длина сетевого шнура
1.45
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Jimmy H10 Flex серебристого цвета выполнен в вертикальном корпусе. Металлическая трубка имеет сгиб для поворота вверх и вниз на 90°. Это позволяет убирать мусор и пыль на труднодоступных участках, не меняя положения тела. Прибор работает от Li-Ion-аккумулятора емкостью 2500 мА·ч. Его заряда хватает на уборку в течение 8-50 минут в зависимости от уровня мощности. Пылесос автоматически регулирует мощность всасывания, подстраивая работу под тип покрытия. Jimmy H10 Flex оборудован бесщеточным двигателем мощностью 650 Вт. Он вырабатывает мощность всасывания 245 Вт. Это позволяет прибору очищать поверхности от мелкого и крупного мусора, собирать шерсть и волосы на коврах, пыль на полу в зазорах. В процессе уборки мусор попадает в контейнер объемом 0.6 л. Циклонная система фильтрации отделяет эффективно пыль от воздуха и не допускает вторичного загрязнения помещения. LED-датчик определяет степень загрязненности поверхности. Красный свет сигнализирует о сильном загрязнении, синий ? о том, что поверхность очищена.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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