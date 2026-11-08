Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) White
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Характеристики
Описание товара Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) White
**Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry Vacuum EU (BHR08GYEU): чистота без усилий!** Ищете эффективный инструмент для уборки дома? Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro — идеальное решение для поддержания чистоты в вашем доме! **Почему стоит выбрать Xiaomi Truclean W30 Pro?** * **Беспроводной дизайн:** свобода движений без ограничений проводов. * **Мощная уборка:** сила всасывания 18 000 Па позволяет эффективно удалять пыль и грязь. * **Универсальность:** подходит для сухой и влажной уборки. * **Длительное время работы:** до 40 минут на одном заряде — достаточно для уборки даже большого помещения. * **Удобство использования:** регулятор мощности расположен прямо на рукоятке, что позволяет легко настраивать пылесос под свои нужды. **Основные характеристики:** * ёмкость аккумулятора: 4000 мАч; * вес: всего 5,15 кг — пылесос легко держать в руке; * цвет: элегантный белый. С пылесосом Xiaomi Truclean W30 Pro уборка станет проще и быстрее. Наслаждайтесь чистотой в вашем доме без лишних усилий!
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