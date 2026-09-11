Пароочиститель Kitfort КТ-9186
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Характеристики
Тип товара
Пароочиститель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652703
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пароочиститель
Бойлер, л
1.5
Вид
напольный
Время нагрева до готовности к работе, сек
6
Время непрерывной работы
30 мин
Длина парового шланга
1.5
Длина сетевого шнура
2.7
Дополнительный цвет
черный
Максимальная подача пара, г/мин
45
Максимальное давление пара, бар
4
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
2000
Намотка сетевого шнура
есть
Основной цвет
зеленый
Прочее
индикатор отсутствия воды
Регулировка подачи пара
нет
Резервуар для воды, л
1.5
Серия
Kitfort КТ-9186
Функции и особенности
очищает поверхности и обеспечивает деликатную глажку вещей
Щетки и насадки
насадка для отпаривания, насадка для пола, скребок, струйная насадка,нейлоновая щетка, стальная щетка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, кг.
5
Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-9186
Пароочиститель — многофункциональный прибор, способный заменить паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель для тканей. Используя струю горячего пара, пароочиститель отлично очищает поверхности и обеспечивает деликатную глажку вещей. Главное преимущество пароочистителя — при помощи пароочистителя можно проводить уборки без использования сильных чистящих средств, поэтому прибор безопасен для здоровья человека и не приносит вреда окружающей среде. При этом прибор очень удобен в использовании, и работа с ним не требует от пользователя особых навыков и умений.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Пароочиститель
Бойлер, л
1.5
Вид
напольный
Время нагрева до готовности к работе, сек
6
Время непрерывной работы
30 мин
Длина парового шланга
1.5
Длина сетевого шнура
2.7
Дополнительный цвет
черный
Максимальная подача пара, г/мин
45
Максимальное давление пара, бар
4
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Мощность, Вт
2000
Намотка сетевого шнура
есть
Основной цвет
зеленый
Прочее
индикатор отсутствия воды
Регулировка подачи пара
нет
Резервуар для воды, л
1.5
Серия
Kitfort КТ-9186
Функции и особенности
очищает поверхности и обеспечивает деликатную глажку вещей
Щетки и насадки
насадка для отпаривания, насадка для пола, скребок, струйная насадка,нейлоновая щетка, стальная щетка
Страна производитель
Китай
Пароочиститель — многофункциональный прибор, способный заменить паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель для тканей. Используя струю горячего пара, пароочиститель отлично очищает поверхности и обеспечивает деликатную глажку вещей. Главное преимущество пароочистителя — при помощи пароочистителя можно проводить уборки без использования сильных чистящих средств, поэтому прибор безопасен для здоровья человека и не приносит вреда окружающей среде. При этом прибор очень удобен в использовании, и работа с ним не требует от пользователя особых навыков и умений.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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