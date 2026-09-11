Гладильный пресс Kitfort КТ-2607

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Характеристики
Тип товара
Гладильные системы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652678
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Гладильный пресс Kitfort KT-2607 выравнивает складки на текстильных изделиях за счет усиленного прессования с давлением около 50 кг и подачи пара. В конструкции прибора применяются мягкая гладильная доска и нагреваемая панель с антипригарным покрытием. Рабочая поверхность с размерами 990х280 ми упрощает уход за постельным бельем, шторами, брюками и другими изделиями. Пар подается автоматически из отверстий в верхней части прибора, когда она опускается. Эргономичные ручки-фиксаторы с боковых сторон отличаются удобством в пользовании. Панель управления с дисплеем позволяет установить один из 5 режимов с температурой от 60 до 185 °С. Встроенный резервуар для наполнения водой обладает емкостью 0.7 л. Специальный фильтр снижения жесткости воды помогает предотвратить появление накипи. Чехол на гладильной доске пресса Kitfort KT-2607 можно снимать и стирать.
Гладильный пресс Kitfort KT-2607 выравнивает складки на текстильных изделиях за счет усиленного прессования с давлением около 50 кг и подачи пара. В конструкции прибора применяются мягкая гладильная доска и нагреваемая панель с антипригарным покрытием. Рабочая поверхность с размерами 990х280 ми упрощает уход за постельным бельем, шторами, брюками и другими изделиями. Пар подается автоматически из отверстий в верхней части прибора, когда она опускается. Эргономичные ручки-фиксаторы с боковых сторон отличаются удобством в пользовании. Панель управления с дисплеем позволяет установить один из 5 режимов с температурой от 60 до 185 °С. Встроенный резервуар для наполнения водой обладает емкостью 0.7 л. Специальный фильтр снижения жесткости воды помогает предотвратить появление накипи. Чехол на гладильной доске пресса Kitfort KT-2607 можно снимать и стирать.
Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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