Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
11.26
Кол-во камер
2
Угол обзора
170
Камера заднего вида
есть
Wi-Fi
есть
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 470 руб.
В наличии
Код товара: 649873
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
27 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
7
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
зеркало заднего вида
Операционная система
Android
Ширина, см
29
Комплектация
видеорегистратор-зеркало TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE, задняя камера с удлинителем для задней камеры, 3М скотч для задней камеры, шурупы для задней камеры, резиновые стяжки, GPS-модуль, контроллер бесперебойного питания HardWare Kit, картридер, микрофибровая салфетка, инструкция с гарантийным талоном
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
11.26
Кол-во камер
2
Угол обзора
170
Выносная камера
есть
Камера заднего вида
есть
Wi-Fi
есть
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920?1080
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Навигатор
Да
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х15х7
Вес, г.
700
Описание товара Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE
TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - мультифункциональный 2-камерный Full HD видеорегистратор-зеркало с актуальной ОС (Android 10.0) и технологиями Apple CarPlay / Android Auto на борту. 4G LTE обеспечивает устройство всеми возможностями смартфона. Дополняется всё это RAM 4G + ROM 64GB, встроенной GPS-навигацией и подключением к смартфону - просмотром видео через фирменное приложение.
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Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth, С Wi-Fi, С выносной камерой, С двумя камерами, С камерой заднего вида, С микрофоном, Мини
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
7
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
зеркало заднего вида
Операционная система
Android
Ширина, см
29
Комплектация
видеорегистратор-зеркало TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE, задняя камера с удлинителем для задней камеры, 3М скотч для задней камеры, шурупы для задней камеры, резиновые стяжки, GPS-модуль, контроллер бесперебойного питания HardWare Kit, картридер, микрофибровая салфетка, инструкция с гарантийным талоном
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
11.26
Кол-во камер
2
Угол обзора
170
Развернуть
Выносная камера
есть
Камера заднего вида
есть
Wi-Fi
есть
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920?1080
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Навигатор
Да
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - мультифункциональный 2-камерный Full HD видеорегистратор-зеркало с актуальной ОС (Android 10.0) и технологиями Apple CarPlay / Android Auto на борту. 4G LTE обеспечивает устройство всеми возможностями смартфона. Дополняется всё это RAM 4G + ROM 64GB, встроенной GPS-навигацией и подключением к смартфону - просмотром видео через фирменное приложение.
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, Дорогие, Корейские
Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth, С Wi-Fi, С выносной камерой, С двумя камерами, С камерой заднего вида, С микрофоном, Мини
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, Дорогие, Корейские
Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth, С Wi-Fi, С выносной камерой, С двумя камерами, С камерой заднего вида, С микрофоном, Мини
Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - по цене 27470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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