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Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE

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Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 6
Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 7
Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 8
Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 9
Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 10
Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 11
Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 12
Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 13
Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 14
Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 15
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Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 17
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Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
11.26
Кол-во камер
2
Угол обзора
170
Камера заднего вида
есть
Wi-Fi
есть
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
  • Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 1
  • Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 2
  • Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 3
  • Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 4
  • Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 5
  • Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 6
  • Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 7
  • Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 8
  • Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 9
  • Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 10
  • Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 11
  • Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 12
  • Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 13
  • Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 14
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  • Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 16
  • Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 17
  • Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 18
  • Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 19
  • Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 20
  • Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 21
  • Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 22
  • Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 470 руб. 
Начислим 440 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649873
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE
27 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TrendVision
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
7
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
зеркало заднего вида
Операционная система
Android
Ширина, см
29
Комплектация
видеорегистратор-зеркало TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE, задняя камера с удлинителем для задней камеры, 3М скотч для задней камеры, шурупы для задней камеры, резиновые стяжки, GPS-модуль, контроллер бесперебойного питания HardWare Kit, картридер, микрофибровая салфетка, инструкция с гарантийным талоном
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
11.26
Кол-во камер
2
Угол обзора
170
Выносная камера
есть
Камера заднего вида
есть
Wi-Fi
есть
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920?1080
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Навигатор
Да
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х15х7
Вес, г.
700

Описание товара Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE

TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - мультифункциональный 2-камерный Full HD видеорегистратор-зеркало с актуальной ОС (Android 10.0) и технологиями Apple CarPlay / Android Auto на борту. 4G LTE обеспечивает устройство всеми возможностями смартфона. Дополняется всё это RAM 4G + ROM 64GB, встроенной GPS-навигацией и подключением к смартфону - просмотром видео через фирменное приложение.



Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, , Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, Дорогие, Корейские

Отзывы о товаре Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE




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Характеристики
Бренд
TrendVision
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
7
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
зеркало заднего вида
Операционная система
Android
Ширина, см
29
Комплектация
видеорегистратор-зеркало TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE, задняя камера с удлинителем для задней камеры, 3М скотч для задней камеры, шурупы для задней камеры, резиновые стяжки, GPS-модуль, контроллер бесперебойного питания HardWare Kit, картридер, микрофибровая салфетка, инструкция с гарантийным талоном
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
11.26
Кол-во камер
2
Угол обзора
170
Развернуть
Выносная камера
есть
Камера заднего вида
есть
Wi-Fi
есть
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920?1080
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Навигатор
Да
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Описание
TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - мультифункциональный 2-камерный Full HD видеорегистратор-зеркало с актуальной ОС (Android 10.0) и технологиями Apple CarPlay / Android Auto на борту. 4G LTE обеспечивает устройство всеми возможностями смартфона. Дополняется всё это RAM 4G + ROM 64GB, встроенной GPS-навигацией и подключением к смартфону - просмотром видео через фирменное приложение.


Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, , Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, Дорогие, Корейские
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Доставка
Отзывы


Видеорегистратор TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE - по цене 27470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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