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Уцененный товар Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 649867
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Уцененный товар Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние, 649867

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Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние - фото 5
Уценка
Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние - фото 6
Уценка
Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние - фото 7
Уценка
Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние - фото 8
Уценка
Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние - фото 9
Уценка
Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, потертости на основании каркаса)
Количество ламп
8
Максимальная мощность лампы, Вт
110
Материал основания
металл
Стиль
классика
Тип светильника
люстра
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
S освещ. до, м?
26
  • Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние - фото 1
  • Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние - фото 2
  • Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние - фото 3
  • Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние - фото 4
  • Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние - фото 5
  • Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние - фото 6
  • Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние - фото 7
  • Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние - фото 8
  • Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние - фото 9
  • Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
4 395 руб.  14 650 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649867
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние
4 395 руб. -70%
14 650 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, потертости на основании каркаса)
Количество ламп
8
Максимальная мощность лампы, Вт
110
Материал основания
металл
Стиль
классика
Тип светильника
люстра
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
S освещ. до, м?
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х40
Вес, кг.
6.95

Описание товара Уцененный товар Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние

Люстра VITALUCE V1680-0/8
Внешний вид: хорошее состояние
Спецификация: 

  • Цоколь: E14
  • Площадь освещения, кв. м: 26
  • Общая мощность, Вт: 110
  • Степень пылевлагозащиты: IP20 
  • Дистанционное управление: нет
  • Материал плафонов: без плафонов
  • Материал арматуры: металл
Комплектность: коробка, каркас, декор элементы, декор подвески, документация
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, потертости на основании каркаса)

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, потертости на основании каркаса)
Количество ламп
8
Максимальная мощность лампы, Вт
110
Материал основания
металл
Стиль
классика
Тип светильника
люстра
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
S освещ. до, м?
26
Страна производитель
Китай
Описание
Люстра VITALUCE V1680-0/8
Внешний вид: хорошее состояние
Спецификация: 
  • Цоколь: E14
  • Площадь освещения, кв. м: 26
  • Общая мощность, Вт: 110
  • Степень пылевлагозащиты: IP20 
  • Дистанционное управление: нет
  • Материал плафонов: без плафонов
  • Материал арматуры: металл
Комплектность: коробка, каркас, декор элементы, декор подвески, документация
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, потертости на основании каркаса)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4395 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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