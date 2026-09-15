Уцененный товар Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние, 649867
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, потертости на основании каркаса)
Количество ламп
8
Максимальная мощность лампы, Вт
110
Материал основания
металл
Стиль
классика
Тип светильника
люстра
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
S освещ. до, м?
26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%4 395 руб. 14 650 руб.
В наличии
Код товара: 649867
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 395 руб. -70%
14 650 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, потертости на основании каркаса)
Количество ламп
8
Максимальная мощность лампы, Вт
110
Материал основания
металл
Стиль
классика
Тип светильника
люстра
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
S освещ. до, м?
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х40
Вес, кг.
6.95
Описание товара Уцененный товар Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Спецификация:
- Цоколь: E14
- Площадь освещения, кв. м: 26
- Общая мощность, Вт: 110
- Степень пылевлагозащиты: IP20
- Дистанционное управление: нет
- Материал плафонов: без плафонов
- Материал арматуры: металл
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, потертости на основании каркаса)
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Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, потертости на основании каркаса)
Количество ламп
8
Максимальная мощность лампы, Вт
110
Материал основания
металл
Стиль
классика
Тип светильника
люстра
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
S освещ. до, м?
26
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние
Спецификация:
- Цоколь: E14
- Площадь освещения, кв. м: 26
- Общая мощность, Вт: 110
- Степень пылевлагозащиты: IP20
- Дистанционное управление: нет
- Материал плафонов: без плафонов
- Материал арматуры: металл
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, потертости на основании каркаса)
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Уцененный товар Люстра VITALUCE V1680-0/8 хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4395 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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