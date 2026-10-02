Йогуртница Kitfort КТ-6082

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Йогуртницы
Мощность, Вт
15
Объем каждой емкости, мл
1000
Общий объем, мл
1000
Материал емкостей
нержавеющая сталь
Цвет
белый
Дисплей
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649837
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Готовлю вкусно и полезно для всей семьи!
Йогуртница КТ-6082 предназначена для приготовления вкусного и полезного домашнего йогурта, а также творога, питьевого йогурта или любого другого молочного продукта. В устройстве предусмотрено 3 режима, в каждом из которых можно настроить время работы.
Домашний йогурт у вас на столе
Готовить йогурт с КТ-6082 очень легко. Просто смешайте молоко и закваску в чаше, далее установите чашу в йогуртницу. Выберите режим приготовления, установите время и нажмите кнопку старта. Спустя 8 часов натуральный, полезный продукт будет готов!
Дисплей с сенсорным управлением
Режим «Йогурт» предназначен для приготовления йогурта. В режиме «36» вы сможете приготовить творог. По умолчанию установлено время 36 часов. С помощью режима «18» можно приготовить питьевой йогурт или другой молочный продукт за 18 часов.
Чаша 1 литр
Йогуртница равномерно нагревает чашу с ингредиентами, поддерживая заданную температуру. Прибор укомплектован чашей из нержавеющей стали на 1 литр с пластиковой крышкой. Готовый йогурт можно хранить в холодильнике прямо в чаше.
Лёгкий уход за прибором
Крышку йогуртницы, чашу и крышку чаши мойте в тёплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки. Корпус йогуртницы протирайте влажной и мягкой тканью.
Украшение вашей кухни!
Йогуртница КТ-6082 очень компактная и выполнена в белом цвете, благодаря чему идеально впишется в интерьер кухни и будет радовать своих хозяев.
Готовлю вкусно и полезно для всей семьи!
Йогуртница КТ-6082 предназначена для приготовления вкусного и полезного домашнего йогурта, а также творога, питьевого йогурта или любого другого молочного продукта. В устройстве предусмотрено 3 режима, в каждом из которых можно настроить время работы.
Домашний йогурт у вас на столе
Готовить йогурт с КТ-6082 очень легко. Просто смешайте молоко и закваску в чаше, далее установите чашу в йогуртницу. Выберите режим приготовления, установите время и нажмите кнопку старта. Спустя 8 часов натуральный, полезный продукт будет готов!
Дисплей с сенсорным управлением
Режим «Йогурт» предназначен для приготовления йогурта. В режиме «36» вы сможете приготовить творог. По умолчанию установлено время 36 часов. С помощью режима «18» можно приготовить питьевой йогурт или другой молочный продукт за 18 часов.
Чаша 1 литр
Йогуртница равномерно нагревает чашу с ингредиентами, поддерживая заданную температуру. Прибор укомплектован чашей из нержавеющей стали на 1 литр с пластиковой крышкой. Готовый йогурт можно хранить в холодильнике прямо в чаше.
Лёгкий уход за прибором
Крышку йогуртницы, чашу и крышку чаши мойте в тёплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки. Корпус йогуртницы протирайте влажной и мягкой тканью.
Украшение вашей кухни!
Йогуртница КТ-6082 очень компактная и выполнена в белом цвете, благодаря чему идеально впишется в интерьер кухни и будет радовать своих хозяев.
Йогуртница Kitfort КТ-6082 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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