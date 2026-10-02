Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951
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Характеристики
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951
Вместительная сушилка для овощей и фруктов КТ-1951 на 12 поддонов и с прозрачной дверцей сохранит любимые фрукты и овощи полезными круглый год! Она насушит на всю зиму мясо, рыбу, помидоры, клубнику, персики, грибы, зелень, хлеб. На приборе можно установить температуру сушки в диапазоне 30-90°C с шагом 5°C. Сушилка оснащена таймером до 24 часов работы с шагом 30 минут. Все кнопки на панели управления сенсорные. Дисплей показывает текущие параметры. В сушилке установлен мощный нагревательный элемент и вентилятор большого диаметра, обеспечивающий равномерное распределение нагретого воздуха по всему объему камеры. Поток воздуха направлен горизонтально, поэтому запахи разных продуктов не смешиваются. Для того, чтобы было удобнее наблюдать за процессом сушки предусмотрена прозрачная дверца, а также подсветка камеры. Чтобы включить подсветку, на панели управления достаточно нажать кнопку «Подсветка». Для предотвращения случайного открытия дверцы во время сушки в конструкции прибора предусмотрен замок, запирающий дверцу. На боковых стенках прибора расположены ручки для переноски.
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Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, металлические, профессиональные, с регулировкой температуры, российские
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