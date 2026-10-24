Описание товара Пылесос вертикальный Kitfort КТ-5237

Вертикальный пылесос Kitfort КТ-5237 – устройство для локальной и генеральной уборки. Он всегда под рукой и легко трансформируется в ручной пылесос. Утомительная уборка станет увлекательным занятием, а время уборки сократится вдвое. 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос. Конструкция вертикального пылесоса КТ-5237 предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, книжные полки, шкафчики на кухне или в гостиной. Управление в одно нажатие. Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает пылесос. Одно из главных достоинств вертикального пылесоса — его компактность. КТ-5237 хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре. Телескопическая удлинительная трубка. Вертикальный пылесос с напольной щёткой легко регулируется под любую длину. Зажмите кнопку-фиксатор на удлинительной трубке, чтобы раздвинуть или сложить телескопическую трубку. Вертикальный пылесос Kitfort КТ-5237 - фото 6 Напольная щётка «2 в 1» Напольная щётка используется для чистки полов и ковровых покрытий. На корпусе щётки установлен переключатель уборки гладких или ковровых напольных покрытий. Удобное расположение кнопки позволит вам без труда переключить режим нажатием ноги. Вертикальный пылесос Kitfort КТ-5237 - фото 7 Уборка в самых неожиданных местах Узкая насадка в сборке с телескопической трубкой позволят вам достать до всех частей помещения даже там, где вы не дотягиваетесь. Паутина под потолком больше не будет проблемой! Вертикальный пылесос Kitfort КТ-5237 - фото 8 Ручной модуль для любых целей При отсоединении удлинительной трубки КТ-5237 превращается в ручной пылесос. С помощью щелевой насадки и ворсовой насадки “2 в 1” удобно пылесосить углы, плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов, клавиатуру, салон авто и другие труднодоступные места. Вертикальный пылесос Kitfort КТ-5237 - фото 9 Многоуровневая фильтрация Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим качественную очистку. Внутри пылесборника находится фильтр тонкой и грубой очистки с металлической сеткой, которые также легко можно вынуть и почистить. Съёмный моющийся пылесборник. Контейнер пылесборника легко снимается и быстро моется. В пылесосе установлен фильтр тонкой очистки, который задерживает частички пыли. Фильтр можно снять и промыть водой. Кронштейн для настенного хранения. Пылесос занимает мало места при хранении и может легко вписаться в узкий коридор или комнату, заполонённую различными предметами. В комплекте к пылесосу идёт кронштейн для хранения прибора и насадок. Идеальный выбор для компактного хранения! Длинный провод. Благодаря работе напрямую от сети, вам не придётся беспокоиться об оставшемся заряде аккумулятора. Длина провода составляет 5 м, что позволит пропылесосить любой уголок вашего помещения.