Описание товара Йогуртница Kitfort КТ-6295

Готовлю вкусно и полезно для всей семьи!: Йогуртница КТ-6295 предназначена для приготовления вкусного и полезного домашнего йогурта, а также для других натуральных продуктов на основе молока и не только. Благодаря баночкам лакомство получается порционным, что удобно для употребления и хранения. Приготовить йогурт очень просто!: Смешайте молоко и закваску в чаше, установите её в йогуртницу, настройте таймер и включите прибор. Йогуртница будет равномерно нагревать баночки со смесью со всех сторон, поддерживая необходимую температуру в течение заданного времени. Богатая комплектация: Вместе с йогуртницей идут 7 стеклянных баночек с пластиковыми навинчивающимися крышками. Ёмкость каждой баночки составляет 190 мл. Стекло сохраняет натуральные свойства домашнего йогурта, а также является экологически чистым материалом. Полезный перекус с собой!: Благодаря герметичным крышкам готовый йогурт удобно хранить прямо в баночках в холодильнике. Их можно брать с собой на работу, на прогулку или в путешествие. Простое управление: Вы можете установить время приготовления от 1 до 14 ч с шагом 1 ч. Время выбирается в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. Чем дольше готовится йогурт, тем более кислым он получается. Контролируйте процесс!: Крышка йогуртницы выполнена из прозрачного пластика, поэтому вы можете наблюдать за процессом приготовления. Кретивный стикер в виде глаз можно в любой момент отклеить без вреда для поверхности. Неприхотлива в уходе: Крышка йогуртницы, баночки и крышки баночек легко разбираются и моются после использования под тёплой водой с использованием жидкости для мытья посуды и мягкой губки. Сделайте ваш завтрак неповторимым!: С помощью КТ-6295 можно без конца экспериментировать, меняя время приготовления йогурта и используя разные закваски, например, для ряженки или творога. Фрукты, мюсли, орехи, ягоды, джем, шоколад дополнят нежный вкус любимого лакомства.