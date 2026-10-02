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Йогуртница Kitfort КТ-6295 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Йогуртница Kitfort КТ-6295

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Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 1
Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 2
Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 3
Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 4
Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 5
Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 6
Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 7
Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 8
Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 9
Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 10
Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 11
Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 12
Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 13
Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 14
Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 15
Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 16
Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 17
Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Йогуртницы
Мощность, Вт
20
Объем каждой емкости, мл
190
Общий объем, мл
1330
Материал емкостей
стекло
Цвет
серебристый
Дисплей
да
  • Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 1
  • Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 2
  • Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 3
  • Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 4
  • Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 5
  • Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 6
  • Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 7
  • Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 8
  • Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 9
  • Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 10
  • Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 11
  • Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 12
  • Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 13
  • Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 14
  • Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 15
  • Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 16
  • Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 17
  • Йогуртница Kitfort КТ-6295 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648089
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Йогуртницы
Мощность, Вт
20
Объем каждой емкости, мл
190
Общий объем, мл
1330
Материал емкостей
стекло
Цвет
серебристый
Дисплей
да
Регулировка температуры
нет
Таймер
да
Автоматическое приготовление
нет
Габаритные размеры
24.6x24.6x11.7 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х20
Вес, кг.
1

Описание товара Йогуртница Kitfort КТ-6295

Готовлю вкусно и полезно для всей семьи!: Йогуртница КТ-6295 предназначена для приготовления вкусного и полезного домашнего йогурта, а также для других натуральных продуктов на основе молока и не только. Благодаря баночкам лакомство получается порционным, что удобно для употребления и хранения. Приготовить йогурт очень просто!: Смешайте молоко и закваску в чаше, установите её в йогуртницу, настройте таймер и включите прибор. Йогуртница будет равномерно нагревать баночки со смесью со всех сторон, поддерживая необходимую температуру в течение заданного времени. Богатая комплектация: Вместе с йогуртницей идут 7 стеклянных баночек с пластиковыми навинчивающимися крышками. Ёмкость каждой баночки составляет 190 мл. Стекло сохраняет натуральные свойства домашнего йогурта, а также является экологически чистым материалом. Полезный перекус с собой!: Благодаря герметичным крышкам готовый йогурт удобно хранить прямо в баночках в холодильнике. Их можно брать с собой на работу, на прогулку или в путешествие. Простое управление: Вы можете установить время приготовления от 1 до 14 ч с шагом 1 ч. Время выбирается в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. Чем дольше готовится йогурт, тем более кислым он получается. Контролируйте процесс!: Крышка йогуртницы выполнена из прозрачного пластика, поэтому вы можете наблюдать за процессом приготовления. Кретивный стикер в виде глаз можно в любой момент отклеить без вреда для поверхности. Неприхотлива в уходе: Крышка йогуртницы, баночки и крышки баночек легко разбираются и моются после использования под тёплой водой с использованием жидкости для мытья посуды и мягкой губки. Сделайте ваш завтрак неповторимым!: С помощью КТ-6295 можно без конца экспериментировать, меняя время приготовления йогурта и используя разные закваски, например, для ряженки или творога. Фрукты, мюсли, орехи, ягоды, джем, шоколад дополнят нежный вкус любимого лакомства.

Отзывы о товаре Йогуртница Kitfort КТ-6295




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Йогуртницы
Мощность, Вт
20
Объем каждой емкости, мл
190
Общий объем, мл
1330
Материал емкостей
стекло
Цвет
серебристый
Дисплей
да
Регулировка температуры
нет
Таймер
да
Автоматическое приготовление
нет
Габаритные размеры
24.6x24.6x11.7 см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Готовлю вкусно и полезно для всей семьи!: Йогуртница КТ-6295 предназначена для приготовления вкусного и полезного домашнего йогурта, а также для других натуральных продуктов на основе молока и не только. Благодаря баночкам лакомство получается порционным, что удобно для употребления и хранения. Приготовить йогурт очень просто!: Смешайте молоко и закваску в чаше, установите её в йогуртницу, настройте таймер и включите прибор. Йогуртница будет равномерно нагревать баночки со смесью со всех сторон, поддерживая необходимую температуру в течение заданного времени. Богатая комплектация: Вместе с йогуртницей идут 7 стеклянных баночек с пластиковыми навинчивающимися крышками. Ёмкость каждой баночки составляет 190 мл. Стекло сохраняет натуральные свойства домашнего йогурта, а также является экологически чистым материалом. Полезный перекус с собой!: Благодаря герметичным крышкам готовый йогурт удобно хранить прямо в баночках в холодильнике. Их можно брать с собой на работу, на прогулку или в путешествие. Простое управление: Вы можете установить время приготовления от 1 до 14 ч с шагом 1 ч. Время выбирается в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. Чем дольше готовится йогурт, тем более кислым он получается. Контролируйте процесс!: Крышка йогуртницы выполнена из прозрачного пластика, поэтому вы можете наблюдать за процессом приготовления. Кретивный стикер в виде глаз можно в любой момент отклеить без вреда для поверхности. Неприхотлива в уходе: Крышка йогуртницы, баночки и крышки баночек легко разбираются и моются после использования под тёплой водой с использованием жидкости для мытья посуды и мягкой губки. Сделайте ваш завтрак неповторимым!: С помощью КТ-6295 можно без конца экспериментировать, меняя время приготовления йогурта и используя разные закваски, например, для ряженки или творога. Фрукты, мюсли, орехи, ягоды, джем, шоколад дополнят нежный вкус любимого лакомства.
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Отзывы


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