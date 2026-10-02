Кабель Telecom DP1.4, 5м (TCG2130-5M)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель Telecom DP1.4, 5м (TCG2130-5M)
Высокоскоростной активный оптический кабель DisplayPort версии 1.4 применяется для соединения компьютеров, Blue-Ray и DVD плейеров, игровых консолей, видео и фото камер с телевизорами, мониторами, видео проекторами и предназначен для передачи аудио и видео сигнала: Full HDс разрешением 1920x1080 Ultra HD 4K с разрешением 3840x2160 Full 4K с разрешением 4096x2160 5K с разрешением 5120х2880 8К с разрешением 7680х4320 пикселей и максимальной пропускной способностью канала до32 Гбит/сек. Полностью поддерживает 3D, HBR3, HDCP2.2, CEC, EDID. Преобразователи сигнала из меди в оптику находятся внутри разъемов. Дополнительного питания не требуется. Использование оптики позволяет передавать DP сигнал без потери качества на большие расстояния, чем при использовании медного кабеля. Оптика значительно более устойчива к внешним электро-магнитным помехам и сама помех для электронного оборудования не создает, что значительно расширяет сферу применения Обратите внимание: При использовании оптического активного кабеля DisplayPort требуется соблюдение маркировки подключаемых коннекторов. К выходу видео карты следует подключать DP коннектор с пометкой Source, к устройству отображения информации следует подключать DP-коннектор с пометкой Display.
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