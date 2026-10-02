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Кабель Telecom DP1.4, 5м (TCG2130-5M) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Telecom DP1.4, 5м (TCG2130-5M)

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Кабель Telecom DP1.4, 5м (TCG2130-5M) - фото 1
Кабель Telecom DP1.4, 5м (TCG2130-5M) - фото 2
Кабель Telecom DP1.4, 5м (TCG2130-5M) - фото 3
Кабель Telecom DP1.4, 5м (TCG2130-5M) - фото 4
Кабель Telecom DP1.4, 5м (TCG2130-5M) - фото 5
Кабель Telecom DP1.4, 5м (TCG2130-5M) - фото 6
Кабель Telecom DP1.4, 5м (TCG2130-5M) - фото 7
Кабель Telecom DP1.4, 5м (TCG2130-5M) - фото 8
Кабель Telecom DP1.4, 5м (TCG2130-5M) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DisplayPort (m)
Разъем 2
DisplayPort (m)
Длина кабеля, м
5
  • Кабель Telecom DP1.4, 5м (TCG2130-5M) - фото 1
  • Кабель Telecom DP1.4, 5м (TCG2130-5M) - фото 2
  • Кабель Telecom DP1.4, 5м (TCG2130-5M) - фото 3
  • Кабель Telecom DP1.4, 5м (TCG2130-5M) - фото 4
  • Кабель Telecom DP1.4, 5м (TCG2130-5M) - фото 5
  • Кабель Telecom DP1.4, 5м (TCG2130-5M) - фото 6
  • Кабель Telecom DP1.4, 5м (TCG2130-5M) - фото 7
  • Кабель Telecom DP1.4, 5м (TCG2130-5M) - фото 8
  • Кабель Telecom DP1.4, 5м (TCG2130-5M) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646878
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Характеристики

Бренд
Telecom
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DisplayPort (m)
Разъем 2
DisplayPort (m)
Длина кабеля, м
5
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х3
Вес, г.
200

Описание товара Кабель Telecom DP1.4, 5м (TCG2130-5M)

Высокоскоростной активный оптический кабель DisplayPort версии 1.4 применяется для соединения компьютеров, Blue-Ray и DVD плейеров, игровых консолей, видео и фото камер с телевизорами, мониторами, видео проекторами и предназначен для передачи аудио и видео сигнала: Full HDс разрешением 1920x1080 Ultra HD 4K с разрешением 3840x2160 Full 4K с разрешением 4096x2160 5K с разрешением 5120х2880 8К с разрешением 7680х4320 пикселей и максимальной пропускной способностью канала до32 Гбит/сек. Полностью поддерживает 3D, HBR3, HDCP2.2, CEC, EDID. Преобразователи сигнала из меди в оптику находятся внутри разъемов. Дополнительного питания не требуется. Использование оптики позволяет передавать DP сигнал без потери качества на большие расстояния, чем при использовании медного кабеля. Оптика значительно более устойчива к внешним электро-магнитным помехам и сама помех для электронного оборудования не создает, что значительно расширяет сферу применения Обратите внимание: При использовании оптического активного кабеля DisplayPort требуется соблюдение маркировки подключаемых коннекторов. К выходу видео карты следует подключать DP коннектор с пометкой Source, к устройству отображения информации следует подключать DP-коннектор с пометкой Display.

Отзывы о товаре Кабель Telecom DP1.4, 5м (TCG2130-5M)




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Характеристики
Бренд
Telecom
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DisplayPort (m)
Разъем 2
DisplayPort (m)
Длина кабеля, м
5
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Высокоскоростной активный оптический кабель DisplayPort версии 1.4 применяется для соединения компьютеров, Blue-Ray и DVD плейеров, игровых консолей, видео и фото камер с телевизорами, мониторами, видео проекторами и предназначен для передачи аудио и видео сигнала: Full HDс разрешением 1920x1080 Ultra HD 4K с разрешением 3840x2160 Full 4K с разрешением 4096x2160 5K с разрешением 5120х2880 8К с разрешением 7680х4320 пикселей и максимальной пропускной способностью канала до32 Гбит/сек. Полностью поддерживает 3D, HBR3, HDCP2.2, CEC, EDID. Преобразователи сигнала из меди в оптику находятся внутри разъемов. Дополнительного питания не требуется. Использование оптики позволяет передавать DP сигнал без потери качества на большие расстояния, чем при использовании медного кабеля. Оптика значительно более устойчива к внешним электро-магнитным помехам и сама помех для электронного оборудования не создает, что значительно расширяет сферу применения Обратите внимание: При использовании оптического активного кабеля DisplayPort требуется соблюдение маркировки подключаемых коннекторов. К выходу видео карты следует подключать DP коннектор с пометкой Source, к устройству отображения информации следует подключать DP-коннектор с пометкой Display.
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Отзывы


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