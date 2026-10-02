Осветитель светодиодный Godox LDP8D накамерный
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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, кронштейн 1/4 - башмак, кабель Type-C ?1
Выходная мощность, Вт
10
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600 K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645685
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, кронштейн 1/4 - башмак, кабель Type-C ?1
Выходная мощность, Вт
10
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600 K
Габаритные размеры, см
14x11x33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х5
Вес, г.
500
Описание товара Осветитель светодиодный Godox LDP8D накамерный
Осветитель светодиодный Godox LDP8D – светодиодный осветитель с цветовой температурой 5600K, который применяется в качестве рисующего или заполняющего источника света. Его можно использовать для съемок интервью, блогов и репортажа, а также для свадебной, предметной фото-видеосъемки в качестве источника мягкого освещения. Благодаря особой конструкции с боковым расположением светодиодных чипов и встроенного рассеивателя (120х80 мм) сами светодиоды не видны, что обеспечивает очень мягкий заполняющий свет.
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Теги товара: светодиодные led
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, кронштейн 1/4 - башмак, кабель Type-C ?1
Выходная мощность, Вт
10
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600 K
Габаритные размеры, см
14x11x33
Страна производитель
Китай
Осветитель светодиодный Godox LDP8D – светодиодный осветитель с цветовой температурой 5600K, который применяется в качестве рисующего или заполняющего источника света. Его можно использовать для съемок интервью, блогов и репортажа, а также для свадебной, предметной фото-видеосъемки в качестве источника мягкого освещения. Благодаря особой конструкции с боковым расположением светодиодных чипов и встроенного рассеивателя (120х80 мм) сами светодиоды не видны, что обеспечивает очень мягкий заполняющий свет.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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